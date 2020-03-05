夜市券帶動六倍旅遊人潮　經濟部：創造10億商機效益

▲經濟部表示，夜市券目前已回收超過 673 萬張，回收率達 65%，約創造超過 10 億元的商機效益。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

振興國旅，經濟部去年九月推夜市抵用券，使用期限至上月底截止，經濟部今（5）日表示，目前已回收超過 673 萬張，回收率達 65%，讓國人旅遊時逛夜市的比率提高了六倍，約創造超過 10 億元的商機效益。

行政院去年針對秋冬國民旅遊推動的第二波加碼補助，自去年9月16日起，入住合作旅宿業者每房即可獲二百元夜市抵用券，原定使用到去年底，觀光局宣布秋冬補助延長至一月底，夜市券使用期限調整到二月底。

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根據觀光局調查，過去國人在國內旅遊時，逛夜市的比率大概是一成，在擴大秋冬國旅住宿並加碼發放夜市券後，迺夜市的比率達到 65%，約是過去的六倍。夜市攤商也反應，業績較過去多出三至四成。

針對夜市券的回收率，經濟部指出，從觀光局調查可見，國人在國內旅遊時主要從事活動，2017 年期間夜市小吃占 11.6%、2018 年則占 10.6%。以國人過去的旅遊習慣推估，民眾逛夜市的績效比過去多出約 55 %，可見夜市券政策帶動了可觀的周邊商機。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需產業甚鉅，依全台夜市券發出超過千萬張，回收金額突破 3.3 億元，估計帶動超過10億元商機。面對持續擴散的疫情，業者均希望能繼續發放，刺激經濟。