威廉王子出訪噴「我正在傳染病毒」　調侃新冠肺炎遭砲轟：一點都不好笑！

▲威廉王子調侃新冠肺炎遭砲轟。（圖／路透社）

（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國威廉王子伉儷前往愛爾蘭，展開為期3天訪問行程，卻在第一晚拿武漢肺炎開玩笑，說他們夫妻倆正在「散播」冠狀病毒，慘遭網友砲轟，許多人不敢相信威廉竟會說出這番蠢話。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，威廉昨天在英國駐愛爾蘭大使於都柏林舉行的招待會上與緊急服務工作人員會面時，發表上述言論。威廉對國家急難救助服務機構（National Ambulance Service）資深急救護理人員穆尼（Joe Mooney）調侃說：「我敢賭大家現在的反應都像是『我感染了新型冠狀病毒，我快死了』，而實際情況是『不，你只是咳嗽而已』。」

英國媒體報導，這位英國王位第2順位繼承人也質疑媒體對疫情是否有些過度報導。威廉說：「冠狀病毒現在似乎相當受人關注。是否有些受到媒體大肆渲染，你們怎麼看？」

威廉在另一段活動影片中說：「對了，劍橋公爵與公爵夫人（Duke and Duchess of Cambridge）正在散播冠狀病毒，抱歉。我們正密切關注此事，所以請告訴我們行程是否需要喊卡。」這對英國王室夫婦在愛爾蘭訪問之行的第一天，與數十人握手。

法新社報導，威廉今天在演說中敦促英國和愛爾蘭別被「過去的夢靨束縛」。他說：「儘管過去犯下許多錯誤，重要的是我們不要被它們束縛。」

「當我們展望兩國關係出現一些變化時，我們絕不能忘記，我們近幾十年來在改變雙方關係方面做了多少努力。」而威廉的祖母、女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）昨天稍早出席一場授銜儀式時，也被拍到戴上手套，引發各界臆測這是否是為了防疫。不過，白金漢宮說，君王在公開場合戴手套亮相不是什麼罕見之舉。

威廉拿武漢肺炎疫情開玩笑，也慘遭不少網友痛批。網友Ampleforth James說：「那有什麼好拿來說笑。看來他繼承了菲立普（查爾斯王儲）的傲慢。」網友Camelina說：「很難相信他真的那樣說…他很少脫稿演出和失控。」網友cashmere bucket則說：「我想，像威廉那樣的人也會說蠢話，他沒那麼機車，只是蠢。」

根據英國衛生與社會服務部統計，英國已檢測1萬6659件樣本，85人確診感染2019年冠狀病毒疾病（CODID-19，武漢肺炎）