Uber前自駕部門主管判賠53.5億元！前東家Google告他挖牆角　賠不起申請破產

▲前Uber自動駕駛技術部門負責人Anthony Levandowski。（圖／TechCrunch）

記者謝仁傑／綜合報導

據路透社報導，曾任Uber自動駕駛技術部門負責人Anthony Levandowski，申請破產保護，因為他離開Alphabet離職，遭到Google控告，法院判他必須支付1.79億美元（約新台幣53.5億元）。

仲裁小組在12月裁定Levandowski和同事Lior Ron從事不正當競爭，離開公司後成立了一間卡車運輸自動駕駛汽車公司「Otto」，還挖角了Google的員工，這家公司後來被Uber收購，Google因此向兩人提告。

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被告的Lior Ron目前仍留在Uber，上個月以970萬美元（約新台幣2.9億元）與Google達成和解。根據Alphabet公司旗下研發自動駕駛汽車的子公司Waymo證實，是由Uber為他支付賠償金。

至於Levandowski則是對法院裁決提出異議，但遭舊金山高等法院駁回。他於是提交破產申請，聲稱1.79億美元的債務遠超過他所擁有的資產（約5000萬至1億美元之間）。



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