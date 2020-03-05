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Fed救市緊急降息2碼　星展估標普500指數跟著恆生國企指數走

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲因應新冠肺炎對經濟衝擊，美國聯準會無預警降息2碼，使得美國10年期公債殖利率跌破1%。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球市場，美國聯準會（Fed）3日意外降息2碼，也是2008年金融海嘯以來，首次進行的非正式會議降息。星展集團今（5）日表示，降息幅度突顯出Fed對疫情危機的擔憂，引發市場疑慮，預估標準普爾500指數（S&P500）未來走勢可能會跟隨恆生國企指數（HSCEI）。

美國聯準會無預警降息50個基點，引發投資人對此有所疑慮，貨幣寬鬆政策在抵禦供給面衝擊時，從未產生效果，在某種程度上，這是正確的，畢竟降低資金成本，並不一定會促使員工返回工廠。

請繼續往下閱讀...

不過，星展集團表示，Fed也同樣關注從目前供給面衝擊演變成需求面衝擊的風險，尤其是金融市場拋售引起的負面影響。從這個角度而言，Fed主要是先發制人。應對金融環境趨緊以及對整個經濟環境的擔憂，降息是正確的措施。

美國10年期公債（UST-10）殖利率周二降至1%，創下歷史新低水準，顯示市場預期美國經濟將步入衰退，但星展集團認為，這已經過度反應，從歷史趨勢來看，當UST-10殖利率不到1%時，ISM製造業指數為45，再與名目GDP進行回歸分析，顯示2020年的隱含成長率為3%，以1.7%的通貨預期推算，實質GDP成長率只有1.3%。

該成長率與星展集團的悲觀假設相符（GDP成長率降至1.5%），但實際上，悲觀假設是新冠肺炎疫情演變為全球大流行，全球貿易和商業中斷2個季度，因此星展集團指出，以UST-10殖利率目前的水準來看，是典型的過度反應。

星展集團也提及，在這次危機中，主要風險在於供給面衝擊，但已有傳聞大陸的生產活動已經逐漸恢復正常，如蘋果公司最大的代工廠鴻海精密公司指出，目前的產能為季節性產能的50%，到3月底生產將恢復正常。另外也有報導表示，大陸90%以上的國有企業已復工，因此隨著大陸製造業活動逐漸恢復正常，發生極端供給面衝擊的可能性很小。

在Fed無預警降息2碼後，星展集團分析標準普爾500指數的走勢，大陸是這次疫情爆發的中心，但新增確診病例數似乎已經達到頂峰，加上過去數周，恆生國企指數的走勢隨著新增確診病例數量變動，而未來數周成熟國家股市的走勢可能與恆生國企指數的走勢相近。

星展集團預估，未來數周市場仍將維持震盪，但高波動的市場反而會帶來投資機會。隨著近日公債殖利率大幅度下滑，股市盈餘殖利率與債券殖利率的利差已提升至4%的具吸引力的水準，有利股市的前景，持續看好具有長期結構性成長主題的相關標的。

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