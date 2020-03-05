逾7成勞工有長照安排假需求　僅24％雇主同意

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部統計處日前針對「108年僱用管理及工作場所就業平等概況」進行調查，其中由民間團體爭取入法的「長期照顧安排假」，超過7成的人都有申請長照安排假的需求，但75%雇主則表示「不同意」，主要原因為「人力無法負擔此假別」。

勞動部統計處在去年9月1日到30日期間針對參加勞保事業單位（不含投保人數3人以下事業單位）進行郵寄問卷調查，共計回收有效樣本3218份。調查結果顯示，同意法令中增設沒有薪資或沒有津貼補助「長期照顧安排假」的事業單位僅占24.1%，不同意則占75.3%，配合法規處理則占0.6%。

請繼續往下閱讀...

另外，若為照顧家庭成員，法令新增規定受雇者可申請無薪資或津貼補助的長照安排假，女性受雇者會申請的比率占78.4%，高於男性的74.9%，處理事項依序為「處理臨時突發狀況」、「防同家人就醫」、「規畫長照資源配置」等；不願申請的勞工主要原因為「擔心收入減少」。

不過，只有24.1%的資方同意法令新增長照安排假，若按員工規模調查，同意增加入法的比率隨員工規模增加而遞增，從29人以下的23.2%遞增至250人以上51.6%。

至於事業單位同意員工每次申請長照安排假，最長時間以30天占71.2%，其餘依序為超過30天至3個月，占16.4%、超過3個月至6個月占6.4%、2年占4.5%。

而事業單位不同意增加長照安排假的主因，以公司人力無法負擔為主因，占35.4%，其次為員工可用其他假別替代，占29.9%，再次之為長照服務應由政府統一規畫辦理居，占16.7%