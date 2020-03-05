CIP宣布彰芳西島風場融資到位　25家國內外金融機構超額認購

▲左起為CIP台灣區財務長徐正穎、執行長侯奕愷、開發長許乃文。（圖／CIP提供）

記者姚惠茹／台北報導

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）今（5）日宣布，彰芳與西島離岸風場專案融資近900億元正式到位，成為台灣首件由本土銀行中國信託商業銀行擔任共同財務顧問及領銜主辦，且唯一獲得本土壽險資金直接投資入股並參與融資，在產業鏈、投資、融資、保險全方位創下台灣風電史最高本土化紀錄。

CIP表示，彰化外海的彰芳與西島兩座離岸風場共計獲配600MW裝置容量，依據併網時程是肩負最重國產化比例的開發商，以「整場下單、超前超買」力挺政府國產化政策，並於去年順利通過國產化審查。自順利融資到位後，CIP已正式對國外與本土供應鏈發出開工通知。

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CIP指出，這項專案融資創下台灣多項紀錄，包括共計25家國內外金融機構聯貸，像是6家本土銀行，以及台灣人壽與全球人壽2家本土壽險公司除直接入股投資，也積極參與融資，國內金融機構融資占比總計超過30%，創台灣史上單一專案融資案最大本土參貸金額。

CIP進一步指出，這項專案融資是首件本土銀行參與主導發展，由中國信託商業銀行與日本三菱日聯銀行擔任共同財務顧問以及共同領銜主辦，獲得6個國家的出口信貸（ECA）大力支持，橫跨日本、韓國、英國、丹麥、挪威與荷蘭，寫下台灣離岸風電史上最高ECA信用擔保比例。

CIP強調，值得一提的是彰芳西島風場是日本及韓國政府出口信貸首度參與的亞太離岸風電專案融資案，顯示台灣已成為亞洲發展離岸風電國家的學習典範，這項經驗不僅協助台資銀行建立離岸風電專案金融知識，更可接軌國際於未來進一步發展市場。

CIP分享，在離岸風場建設及營運的相關風險及其保險安排上，由怡安保險擔任本案的風險及保險顧問，共計23家國內外保險公司參與承保，是國內首次由離岸風電開發商面對面向保險業者詳盡說明專案建設時程、重要機組件採購及安裝、合約架構、風險管理等細節，創下國內最高的三成保險淨自留率。

CIP台灣區執行長侯奕愷表示，歐盟提出的「綠色新政」中，綠能議題即是希望歐洲與各國緊密合作為環境努力，其中CIP自2017年進入台灣離岸風市場以來，台灣離岸風電更被視為歐洲在台投資的指標性項目，這次CIP專案融資案通過，代表歐洲與台灣已建立綠能永續與產業共榮的夥伴關係 。

CIP台灣區開發長許乃文指出，彰芳西島風場的訂單催生本土水下基礎、離岸風機與大型海工產業鏈，但僅憑彰芳西島與中能風場900MW的容量，不足以讓本土產業練兵，故CIP呼籲政府，於第三階段區塊開發需維持現階段本土化的眾項目，以確保我國內需市場能充份鍛鍊本土供應鏈、創造良性競爭，之後才有進軍國際的可能。

中國信託商業銀行表示，這項專案融資的特點與優勢，包含國內融資機構的ECA保證成數達七成乃超過以往案例等穩健的融資條件，故吸引多家國內外金融機構共襄盛舉，儘管離岸風電對台灣而言是新的產業，但中國信託於結構融資、專案融資之架構設計及風險評估具備多年豐富經驗，故能協助將國際規範融合本土融資架構以符合市場所需，擔任領頭羊的角色。

三菱日聯銀行的董事總經理暨專案融資部長陳可靈表示，三菱日聯想表達對CIP團隊對於彰芳西島離岸風力發電付出與貢獻的讚譽，尤其CIP充分展現對政府及合作廠商的承諾以建立本土供應鏈，期待日後與CIP在台灣的持續成長與合作。

怡安風險管理集團台灣董事長暨執行長梁漢文分享，CIP堪稱離岸風電開發中的風險管理模範生，這不僅是對於開發商自身的風險管理，也是對台灣負的責任。自CIP進入台灣離岸風電市場起，在Aon的協助下逐步完成彰芳及西島風場的開發，也因此創下多項國內保險市場第一的紀錄。