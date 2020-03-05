駐加代表投書媒體：對抗疫情　台灣須參與世衛

▲紐約曼哈頓一名路人戴著口罩外出上街。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者胡玉立多倫多4日專電

駐加代表陳文儀今天投書加媒指出，隨著武漢肺炎疫情可能演變成全球大流行的擔憂逐漸加劇，全世界正面臨關鍵轉捩點；但中國仍對台灣參與世衛和國際民航組織等機構百般阻撓，令人難以接受。

渥太華國會山莊時報（The Hill Times）今天刊出駐加代表陳文儀投書，標題為「國際打擊新冠病毒，台灣理當具一席之地」。

陳文儀在文中強調，國際社會正處於關鍵抉擇時刻：「我們應攜手合作防止及管制疫情擴散？抑或讓單一國家將全人類健康置於險境中？這是國際社會面臨的共同考驗，若未能通過考驗，將可能招致毀滅性的後果。」

文中指出，中國明顯無法有效控制疫情擴散；許多國家的感染確診病例激增，世界衛生組織（WHO）也提出警告，最糟糕的情況或許仍未到來。

陳文儀指出，國際體系不容許出現漏洞，倘若未能傾全力應對此危機，恐導致災難性後果。值此危急存亡之秋，台灣必須能立即充分參與國際組織，共同為對抗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散而努力。倘若中國想證明它是國際社會認真負責任的成員，應停止阻止台灣加入國際組織。

陳文儀表示，北京當局聲稱已與台灣分享所有相關訊息，遺憾的是，此與事實相去甚遠。中國的說法，與阻止台灣獲取及提供各國資訊和協助的行為顯然不符。

陳文儀說，中國當局玩弄政治手段的事實，應引起大眾對中國是否重視全球人類健康的質疑。將台灣摒除在國際組織之外所造成的鴻溝，不僅增加台灣2350萬人民風險，更使全球暴露在更危險環境。北京當局聲稱其行為負責任，卻置全球於險境，這完全自相矛盾。

在此嚴峻情勢下，陳文儀強調，台灣應該要有意義參與WHO等國際組織及聯盟，有效防止及治療武漢肺炎。台灣立法院朝野各黨團2月21日擱置政治分歧，發表聯合聲明，不僅指出國際組織排除台灣所造成的破口對疫情造成風險，並強調台灣可貢獻所長，憑藉抗疫能力，向世界伸出援手。

這項共同聲明表示：「WHO宗旨在追求全人類的最高健康標準，保障健康權的普世價值，不應該遺漏任何人。WHO作為最重要的國際醫療組織，應堅定捍衛此宗旨，不該因中國大陸以政治理由，損及台灣全體人民享有最高水準衛生及健康的權利，且誤將台灣列為中國大陸疫區的一部分，導致台灣被部分國家實施出入境管制或停航。」

陳文儀指出，WHO等機構在北京壓力下屈從，但WHO不應遵循中國的政治意願，而應聽取包括加拿大、日本、美國、歐盟等國際社會的意見，允許台灣有意義參與WHO。

陳文儀表示，誠如總統蔡英文所說：「政治因素不該凌駕於健康權利之上。流行疾病的防治需要全世界共同努力，不應讓全球防疫體系出現漏洞。台灣身處於新型冠狀病毒疫情危機的最前線，不該被排除在外。」