英男「染新冠肺炎重症」　靠威士忌＋蜂蜜痊癒…憶染病過程：全身像被火車輾爆

▲康納在武漢罹患肺炎，靠威士忌與蜂蜜痊癒。（圖／翻攝自康納臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎自2019年底爆發，一開始僅以「不明肺炎」帶過，但專家推測當時就已經許多人遭到感染。英國一名在武漢教書的男子康納（Connor Reed）是當時第一名英國籍的確診病患，回想起罹病的過程，仍心有餘悸的表示，「整個人的身體像被火車輾過一樣疼痛，連呼吸都吃力。」

根據《鏡報》報導，康納在一開始僅以為自己得到的是流感，「我開始有點發燒、咳嗽，感覺吃點熱的會舒服一點」，卻未料直到第二天發現自己出現了胸悶、骨頭痛的狀況，康納打電話給公司請假，因為他連下床都全身痠痛、咳嗽也整個人都在疼痛。

離奇的是原本在康納家的小貓，過了幾天看起來相當不舒服，且飯也吃不下，直到康納感冒的第11天，小貓也死亡。但康納卻感覺自己好像漸漸地康復，原先的不適感，好像緩和了一些。到了隔天他意識到「好轉」只是暴風雨前的寧靜。

當康納想要下床上廁所時，他突然感到自己喘不過氣，且相當吃力，身體開始不斷的出汗、發抖、頭暈、發燒，接著慢慢發現自己已經無法呼吸，「就像快要窒息一樣，我這輩子沒有病得這麼嚴重過，勉強呼吸到幾口空氣，但我的肺聽起來像是被壓爛的紙袋，我才意識到要去看醫生。」

因為在中國叫救護車需要一些費用，康納一開始很不願意，後來決定到中南大學醫學院，當時他被診斷出肺炎，做了6個多小時的檢查，並且開了抗生素給康納。然而康納卻沒有服用，而是選擇傳統療法「威士忌＋蜂蜜」，因為他認為「如果只是肺炎，那還是有復原的可能」。直到發病的第19天，康納以為他自己復原了，勉強可以出門買一些傳統膏藥，甚至能聞到一些食物的味道，但幾天後準備回到工作崗位的計畫卻暫停了，「我整個人像是被輾過一樣的疼痛」康納表示。

此外，康納也開始出現鼻竇疼痛，耳膜疼痛，直到第24天，「新冠肺炎」的消息正式浮上檯面，並且出現搶購口罩、衛生用品的狀況。直到1月1日，中國的醫療單位開始描述新冠肺炎的症狀，康納才驚覺自己已經染病，過了2周接到醫院打來的確診通知，然而他已經莫名的痊癒。

康納表示，「雖然不知道自己是靠什麼方式消除新冠肺炎，但這個病毒並非這麼容易消失，在患病的過程中，真的非常令人難受。」