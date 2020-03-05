女性好「薪」苦！　62％遇求職歧視、65％調薪6591元才與男性同酬　

▲女性勞工表示62％遇求職歧視、65％調薪6591元才與男性同酬。（圖／記者李佳蓉攝）

記者余弦妙／台北報導

男女薪資「同酬日」今年落在2月21日，女性要比男性多工作52天即可同酬，不過根據yes123求職網最新調查發現，若以目前的工作環境來看，仍有52.7%女性勞工認為在職場受到不平等對待。

根據調查發現，女性勞工指出，曾因女性的性別，而遭遇求職(應徵)歧視的比例，仍然高達62.2%。在可複選狀況下，主要歧視狀況依序為，被追問婚育計畫(43.3%)、被挑剔長相外型、身高體重(33.2%)、被追問感情狀況(29.2%)，以及被追問是否請過生理假(25.7%)、被要求上班時的打扮或穿著(23.5%)。

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另外還有遭到歧視的狀況仍有，因性別，導致應徵職缺受限(21.6%)、以體力、力氣不夠為由，求職遭拒(19.9%)、被追問性傾向(18.2%)，以及因性別，被質疑產(行)業專業度(14.3%)、以常加班、夜班，人身安全為由，求職遭拒(12.2%)。

▲女性勞工表示62％遇求職歧視、65％調薪6591元才與男性同酬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

yes123求職網指出，更糟糕的是，即使錄取之後，仍然有65.6%的人透露，曾經遇過與男性同仁「同工不同酬」的狀況；而且這些女性上班族更預估，月薪至少平均要增加6,591元，才能消除「同工不同酬」的窘境。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，男女從事(偏重)產業別的不同，導致薪資結構也不同，例如高科技業與一般服務業，「男女」或「女男」勞工比例，明顯有差距；還有像是較高薪的「藍領技術型工作」：主廚、水電工、車輛維修黑手，從業人員的性別比例差距，恐怕更為懸殊，因此這條職場性別平權之路，仍有待努力開通。

楊宗斌進一步建議，對於政府來說，除了法規保障外，還有提供更實際的生養育補貼政策、銀髮照護福利，甚至是購屋安家的協助！一方面鼓勵女性勞工，能在生養育孩子一段時間後重返職場；一方面讓女性勞工無後顧之憂，提高生育率，長期來看，也解決了少子化問題，未來的勞動力跟著提升。