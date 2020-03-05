營養午餐業者兼營小生意　營業稅計算鬆綁

▲學校營養午餐示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部核釋，經營學校的營養午餐營業人，假使有銷售營養午餐之外的貨物、勞務者，如果該部分的銷售額如果未超過使用統一發票的標準，也就是還未超過20萬元，該月的營業稅可依照全部銷售額的1%計算；但是如果超過20萬元，營業稅則依照全部銷售額的5%計算。

財政部的核釋有限度的鬆綁營養午餐業者可兼營，卻不能夠喧賓奪主，營養午餐業者主要業務仍為經營學校的營養午餐。

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財政部賦稅署表示，2017年函釋營養午餐如果有提供餐點給學生、教職員工活動使用，且該部分銷售額未達20萬元，則同樣還是適用營業稅率1%；但是如果發生非「專營」，也就是提供餐點給非學生及教職員的活動使用，即使未達20萬元，則仍適用使用統一發票的標準，也就是要課徵5%的營業稅，主要就是希望營養午餐業者專心經營該業務。

但是考量營養午餐的營業人產能閒置或者商業考量，財政部修正前函釋，鬆綁營養午餐的業者可以小部分、有限度的兼營。依據新的函釋財政部說明，營養午餐甲業者如果2019年經營學校的營養午餐，每月銷售額是100萬元，如果今年3月起有兼營或經營其他餐點，則會產生兩種情形。

一，如果甲兼營的餐點業務每月銷售額是10萬元，就甲的全部銷售額110萬（100萬＋10萬）按營業稅率1%課徵。

二，如果甲兼營的餐點每月銷售額達到30萬元（也就是超過20萬元），則就甲的全部銷售額130萬元課徵5%的營業稅。

財政部表示，其他兼營的部分也包含提供教職員、學生活動使用的餐點部分，避免營業人偏離主業。財政部也提醒營業人應注意自身的營業情形，以免影響了自身權益。