美股重挫後強力反彈　台股是福是禍？買點將出現？

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新冠肺炎疫情漫延全球，首當其衝就是股市表現，但至目前為止，與疫情更嚴重的日、韓股市表現相較，台股其實「沒有比較好」？很多投資者關心，台股短線買點出來了嗎？3月5日的《雲端最有錢》邀請到財經專家邱敏寬、籌碼達人陳威良、菜市場富媽媽李雅雯，一起來分析探討。

聯準會日前降息2碼後會不會再降息？川普又會使出什麼招術？美國10年期公債上周跌破1.2%，但台灣資金全面撤退股票ETF，單周失血275億美元！美股ETF成為市場提款機？資金又會流往哪裡？隨著新冠肺炎疫情重創全球經濟，引發一連串的關注。

而繼Fed主席鮑爾之後，日本央行總裁黑田東彥在周一表示，將採取措施穩定金融市場以對抗新冠肺炎疫情的衝擊，加上英國央行也表態將與其他央行合作對抗可能的市場震撼，市場對於全球主要央行聯手降息救經濟穩市場的預期升高，短線閃崩急跌的全球股市周一終於出現止跌反彈的訊號。

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此外，鴻海上前菜 switch 熱賣追單，聯發科分紅，每個員工平均分到40萬元，在亂世中什麼個股會成為一代英雄？而美股會反彈嗎？反彈是加碼還是減碼？國際奧會已宣布「東奧」如期舉行，但疫情若失控，會不會出現變數？外資一路變現，什麼股票賣最多，三月即將到來的董事會、股東會，什麼個股殖利率最誘人？更多精采內容請鎖定3月5日的《雲端最有錢》！