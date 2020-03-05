冠狀病毒20年爆3次！何大一認定「新冠肺炎源自中國」：不透明釀疫情爆發

▲何大一1996年被評為《時代周刊》年度風雲人物影片。（取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

全球過去20年的歲月之中，受到冠狀病毒三度侵襲，也就是SARS、MERS及COVID-19。美國華裔科學家何大一3日接受美國之音專訪時表示，儘管不認為新冠肺炎是從實驗室流出、或被惡意製造出來，但毫無疑問的是，新冠肺炎「源自中國」。

美國之音報導，何大一現正領導哥倫比亞大學4個團隊研發對抗新冠病毒的藥物，但對於先前傳聞「病毒起源於美國」相關言論，他抱持懷疑態度，且依據對SARS、新冠病毒的認知，「我毫不懷疑它起源於中國。」事實上，他認為，找到新冠病毒的起源至關重要，因為這與下一場傳染病有關，「它將會告訴我們，要如何為下一次的疫情做好準備。」

▲北京民眾上街戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

回首2000年代初期的SARS風暴，根據世界衛生組織（WHO）統計，當年奪走全球774條寶貴性命，主要集中在中國、香港、台灣、加拿大及新加坡等地。當年何大一就曾提出要針對抗SARS病毒藥物和疫苗進行研究，給了許多建議，「但很糟糕的是，一旦疫情消失，政治方面的承諾及資助意願便消失，這是我們不能再犯的一個錯誤」，且若當初有成功做出抗SARS的藥物，或許可對此次新冠肺炎疫情有所助益。

談及此次中國疫情，何大一坦言，北京政府在遏制疫情這一塊缺乏透明度、推卸責任，這一切猶如「房子失火」，錯過最關鍵的時機點，才會導致疫情大爆發，儘管科學方面做得算是可圈可點。

此外，他也提到，過去20年已有3次冠狀病毒爆發，病毒可能會與人類共存，且將隨著天氣變化，自北半球轉移至南半球，在下個季節再次出現，而他的團隊正在尋找2種可阻斷新冠病毒抑制劑及治療感染者的單複製抗體，「我們正在嘗試提供可抵抗病毒、甚至可抗更大病毒家族的藥物或抗體」，期盼能找到對抗冠狀病毒家族的永久解決方案。

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