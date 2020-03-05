「疫」窩瘋！王品新品牌掀排隊潮　和牛涮搶攻300億火鍋商機

▲王品旗下第一個吃到飽品牌「和牛涮」落腳台北東區，預計五年內展店十家，搶攻年產值300億元的火鍋商機。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，餐飲龍頭王品集團逆勢展店。王品旗下第一個吃到飽品牌「和牛涮」落腳台北東區，以千元有找的和牛料理吸引年輕客群，試營運期間雖值防疫期間，卻罕見掀起排隊熱潮，集團預計五年內展店十家，搶攻年產值300億元的火鍋商機。

觀察台灣餐飲趨勢，王品集團執行長李森斌表示，消費者對餐飲體驗的重視，讓吃到飽業態也隨之升級，有不少講求質感與飽足感兼具的餐廳，不論在食材等級、環境氛圍全都大幅升級，讓王品看到市場缺口，規劃新品牌搶市。

請繼續往下閱讀...

▲王品集團執行長李森斌觀察台灣十大餐飲趨勢，看好火鍋業種的成長態勢。（圖／記者黃克翔攝）

疫情延燒波及國內餐飲業，王品表示，旗下餐廳多以二至四人位聚為主，新品牌和牛涮也以此規劃切入，以600元至700元客單價鎖定年輕客層，試營運一個月期間來客超過目標二成，並有小幅獲利。

王品企業發展中心副總經理林超君表示，王品近年以垂直或水平模式發展品牌，旗下已有青花驕、聚、石二鍋及12MINI等4個火鍋品牌，和牛涮從眾多和牛品種中嚴選美國極上和牛作為明星食材，打造「和牛三吃」的吃到飽饗宴，未來展店將以街邊店為主、單店座位設定為150至180席，目標5年展店10家。

依據財報， 王品集團公佈2020年1月兩岸合併營收14.1億元，年增1.42%，台灣事業群在強化經營體質的策略奏效，持續維持成長的態勢，單月營收突破10億元，創近5年來元月新高，YOY大增29.91%。