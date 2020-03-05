對4女員工伸狼爪！　日本女裝名牌Earth社長大方承認指控

▲石川康晴是日本著名的企業家，1999年創立女性服裝品牌「earth music & ecology」。（圖／翻攝自Twitter／石川康晴）



實習記者劉雪兒／綜合報導

日本女性服裝品牌earth music & ecology(アースミュージック＆エコロジー)的社長石川康晴，傳出性騷擾女員工的醜聞，且毫不避諱的承認所有的指控，但他卻沒有得到任何的處分，只得到了「嚴重注意」的警告，而在審理的過程中，他還成為「男女平權與政策立法」的會議成員之一。

根據《朝日新聞》報導，49歲的石川在2015年8月至2018年5月內，共有4起性騷擾案件的紀錄，第1件是早上他到門市視察時，叫一名女員工去旅館，並在未經過同意下，對女員工伸出狼爪；第2件是發生在內部培訓期間，他透過Line叫女員工來他的房間，且附上「這是一個秘密」的訊息；第3件是他在深夜時，騙女員工來酒吧；第4件則是騙女員工到東京「約會」。

對此，公司曾在2018年12月開聽證會調查案件，出席人員有外部董事，外部審計師和律師。據悉，聽證會上還公佈了一些證據，比如石川逼女員工跟他發生關係，還有邀請女員工到房間的對話內容。面對這些指控，石川都一一承認，但他未得到任何的處分，只得到了「嚴重注意」的警告。

值得一提的是，石川從去年3月時，開始參加了男女平權與政策立法的有關會議，這個會議是由內閣府主主辦的，而他是會議的成員之一。此外，去年11月，石川還獲得了一條深藍絲帶的勳章，表彰他幫助日本西部大雨災後而做出的貢獻。

Earth music & ecology是由石川於1999年創立的，是日本最大的女裝品牌，也備受日本國民級偶像宮崎葵、上野樹裏和新一代流行教主佐佐木希、田中美保等眾多明星的追捧。