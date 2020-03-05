男大生裸體毒打女教授　恐龍法官：服用「迷幻蘑菇」，他沒罪！

▲睡夢中的哈奈特突然被吵醒，發現布朗裸體站在自己的前面。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者劉雪兒／綜合報導

來自加拿大的布朗（Mathew Brown）曾在2018年時，裸體闖入女教授哈奈特（Janet Hamnett）的住處，還用掃把棍狠狠毆打她，但法官判布朗無罪，認為他是因為食用了「迷幻蘑菇」（magic mushroom）才產生幻覺，迷失自我。

根據CBCNEWS報導，布朗當時是皇家山大學（MRU）的大學生，在校期間曾是曲棍球隊隊長，而哈奈特則是學校的公共關係教授，兩位不曾接觸過。據了解，事情發生在2018年1月13日約凌晨4點，還在睡夢中的哈奈特突然被吵醒，發現布朗裸體站在自己的前面，還用掃把棍狠狠毆打自己。過了幾分鐘後，布朗突然停下手離開，而血流不止的哈奈特用盡全力狂敲鄰居的門，鄰居將她送往醫院還報了警。

▲迷幻蘑菇是一種天然菌類植物，又稱作「神奇蘑菇」、「幻覺蘑菇」，主要是生長在歐洲北部、夏威夷、西伯利亞、馬來西亞這些地區。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



根據警方調查，案發當晚，布朗在哈奈特家附近的一間酒吧，跟朋友們一起喝酒狂歡，過程中他們總共食用了2.5克的迷幻蘑菇。後來被指控涉嫌傷人後，朋友克萊爾·埃里克森（Claire Erickson）曾作證表示，那晚布朗的確不對勁，變得很自閉、安靜和不安，跟以往的他不一樣。最終法官判布朗無罪，認為他是因為食用了迷幻蘑菇(magic mushroom)才產生幻覺，是無意識下犯罪。

據報導，哈奈特的右手永久性殘疾，但能夠繼續回學校任教，她認為自己已經很幸運了。然而對於審判結果，哈奈特的女兒恩斯沃思（Lara Unsworth）表示，雖然知道布朗是因為食用了迷幻蘑菇才產生幻覺，並不是有意之舉，自己也不希望他得到嚴厲的處分，但多少還是希望他能承擔部分的責任，藉此吸取教訓。此外，恩斯還表示，這樣的判決可能會影響大眾安全，一旦開先例，就會有人仗著自己食用迷幻蘑菇合理化傷人，擺脫刑事責任。

迷幻蘑菇含有賽洛西賓，也就是裸蓋菇素，因為致幻作用強，因此，毒品管制條例已將它列為二級毒品嚴格管制。值得一提的是，英國《神經藥理學期刊》（Neuropharmacology）在2016年時，曾刊發研究論文表示，迷幻蘑菇的活性成分可有效緩解癌症患者的憂鬱、焦慮等症狀。