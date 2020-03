美眾議院通過「台北法案」賞罰制度成亮眼　重點一次抓！

新冠肺炎延燒全球,台灣雖無法加入世界衛生組織(WHO)交流防疫知識,但卻因疫情控制得宜,令世界各國讚嘆借鏡台灣經驗。由於第73屆世界衛生大會將於5月17至21日在瑞士日內瓦登場,不少台灣各駐外代表處,紛紛在臉書換上「聽診器台灣」大頭貼,告訴世界「Health for All – Taiwan Can Help」。