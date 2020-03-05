載過病亡加州男！「至尊公主號」爆21人有症狀　美急令延後靠港

▲ 公主郵輪公司又一艘郵輪爆發新冠肺炎疫情。（圖／翻攝自YouTube／Princess Cruises）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，英國公主郵輪集團（Princess Cruise）旗下「鑽石公主號」爆發逾700人確診的群聚感染事件，如今該公司另一艘郵輪「至尊公主號」（Grand Princess）也發生類似狀況。曾搭乘至尊公主號的加州男子於美東時間4日死於新冠肺炎，還在船上的數千名乘客中已有至少11名乘客及10名船組員出現疑似症狀，靠港時間因此延後。

至尊公主號2月11日自舊金山前往墨西哥，21日返回舊金山後又離港，預計停留夏威及及墨西哥。一名來自加州的71歲男性乘客在船上出現症狀，21日回到舊金山後確診新冠肺炎，不治身亡，有多重慢性病史，很可能是在郵輪上感染。

加州州長紐森（Gavin Newsom）指出，搭船從舊金山前往墨西哥後又回到郵輪上的乘客約有2500人，其中超過50%是加州人，且有部分乘客還在船上，參與下一段前往夏威夷的旅程。調查指出，目前船上有多達62名乘客及船組員可能曾與病逝的加州男性接觸。他們持續在船上自由活動，直到4日才被要求隔離。

至尊公主號在從夏威夷航往墨西哥途中被下令改道回到舊金山，原定當地時間4日晚間抵達，但因船上出現有症狀者而被當局要求延後靠港。公主郵輪公司寄給船上乘客的信件警告乘客，他們可能暴露在感染的風險中，美國疾病管制中心（CDC）要求他們待在房間內，等待醫護人員檢查健康狀況。加州當局正運送篩檢設備，準備在郵輪抵達後展開適當處置。

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