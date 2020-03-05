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2020世界自由度報告出爐！台灣列亞洲第2、全球第25自由國家

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▲▼台北101,臺北南山廣場,信義計畫區,台北市信義區,商辦,摩天大樓。（圖／記者季相儒攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

自由之家4日公布2020年全球自由度調查報告，台灣以93分繼續名列自由國家，在亞洲僅次日本。中國則再度被列為最不自由國家，與印度同被點名侵犯社會整體自由。

自由之家（Freedom House）4日公布「2020年全球自由報告」（Freedom in the World 2020）。台灣在2項評比指標方面，「政治權利」（Political Rights）獲得37分，「公民自由」（Civil Liberities）獲得56分，以總分93分，續列自由國家。台灣在亞洲地區僅次於日本，排名第2。

▲▼2020年全球自由度調查報告。（圖／翻攝《自由之家》）

▲台灣以93分繼續名列自由國家，在亞洲僅次日本。（圖／翻攝自自由之家網頁freedomhouse.org）

自由之家指出，全球已經連續第14年遭受政治權利與公民自由惡化困擾。在2019年，自由度下滑的國家比上升的國家多了近2倍。

報告也發現，全球政府對多元主義承諾大幅下降，種族、宗教與其他少數族裔首當其中。報告點名中國是其中最鮮明的例子之一。

報告指出，中國針對維吾爾族與其他穆斯林群體的文化消滅運動歷時多年，文獻充分記載這些活動。中國以總分10分名列最不自由國家，是表現最差的15個國家之一。其中「政治權利」項目更是拿到負1分的低分。

香港因為去年的逃犯條例爭議，導致香港公民自由受到侵蝕，並爆發激烈抗議活動，讓香港的評分也較去年減少4分，以總分55分名列「部分自由」。

▲▼2020年全球自由度調查報告。（圖／翻攝《自由之家》）

▲顯示紫色為不自由國家、土黃為部分自由國家，綠色為自由國家。（圖／翻攝自自由之家網頁freedomhouse.org）

另一個報告點名的例子則是印度。報告指出，長期以來，印度一直被認為是太平洋區域制衡威權主義中國的潛在民主國家，但印度現任政府背離民主規範令人震驚，也逐漸模糊北京與新德里之間的區隔。印度儘管仍以71分名列自由國家，卻是全球25個人口最多民主國家中得分下降最多的國家。

報告指出，從香港、阿爾及利亞、玻利維亞、智利到印尼等地，去年許多地方都爆發大規模抗議活動，凸顯民眾對基本自由與政治安定的渴望，但遺憾的是，這些運動經常牴觸根深蒂固的利益，到目前為止，仍未能對全球自由帶來重大改善。（編輯：周永捷）1090304

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