　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佔南韓6成病例！　新天地教會突「豪捐3億抗疫」：想負起責任

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新天地教主李萬熙。（圖／路透）

▲ 新天地教主李萬熙2日召開記者會。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓截至今（5）早統計數字指出，全境多達3452起新冠肺炎（COVID-19）個案與大邱新天地教會有關，佔整體病例的59.9%。新天地教主李萬熙神隱多天後於2日大動作磕頭道歉，教會5日更無預警捐出120億韓元（約新台幣3億元）給社福機構，背後用意引起討論。

新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會今早宣布，向社福機構捐款120億韓元，希望支援大邱及慶北等重災區對抗新冠肺炎疫情，其中100億元由大邱分會負擔，20億元則由中央支出。

新天地也正物色適合做為輕症患者生活治療中心的設施，希望能夠早日準備就緒，協助解決目前病床不足的問題，讓仍在等待入院的重症患者可以盡快接受治療，表示想為大批信徒感染一事負起責任，將不惜一切人力及物質資源，希望快速穩定疫情。

南韓唯一法定認可的慈善機構「社會福祉共同募金會」5日稍早向《韓聯社》證實此事並表示，透過新聞得知新天地教會捐款的消息，確認他們利用該機構為克服疫情開設的募款帳號完成捐款。

該機構說明，通常若金額龐大，捐款人都會事先前來協商，但新天地並無事前告知，因此目前還在討論這筆錢的用途，也會與新天地商議。

►戴金錶磕頭被罵爆…新天地教主李萬熙竟是國家認證「韓戰功臣」！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
街頭突襲蔡阿嘎！黑衣男犯案動機曝光「被嗆不爽」
確定了！3/9起中、韓旅客入境日本　全部強制隔離14天
攻擊蔡阿嘎夫婦「2嫌身分曝光」！犯案前曾勘查地形
大型集會還能辦嗎？指揮中心公布「關鍵六指標」評估取消或延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

親親抱抱都犯法！義大利頒布新法令　即日起「禁止接吻、握手」

快訊／確診人數破3千！　伊朗將關閉「各級學校＋大學」到3月20日

確定了！3/9起中、韓旅客入境日本　全部強制隔離14天

英國廉航Flybe宣布破產！取消所有航班...估至少2000人失業

防控新冠肺炎　沙烏地阿拉伯國內外全面暫停麥加朝聖

西班牙確診破200例！部分教會取消「吻足儀式」　銀髮族沒在怕

法國TGV列車出軌21人輕重傷　2015年試營運曾造成11死

臉書也淪陷！西雅圖1員工確診　辦公室關閉至9日

黑心口罩薄如蟬翼！二手回收場「洗完燙平再賣」...日銷數1000個

不斷更新／英國新增確診3例「全境累計90人染病」　瑞士出現首起死亡病例

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

親親抱抱都犯法！義大利頒布新法令　即日起「禁止接吻、握手」

快訊／確診人數破3千！　伊朗將關閉「各級學校＋大學」到3月20日

確定了！3/9起中、韓旅客入境日本　全部強制隔離14天

英國廉航Flybe宣布破產！取消所有航班...估至少2000人失業

防控新冠肺炎　沙烏地阿拉伯國內外全面暫停麥加朝聖

西班牙確診破200例！部分教會取消「吻足儀式」　銀髮族沒在怕

法國TGV列車出軌21人輕重傷　2015年試營運曾造成11死

臉書也淪陷！西雅圖1員工確診　辦公室關閉至9日

黑心口罩薄如蟬翼！二手回收場「洗完燙平再賣」...日銷數1000個

不斷更新／英國新增確診3例「全境累計90人染病」　瑞士出現首起死亡病例

12秒狠K畫面曝光！蔡阿嘎遭黑衣人「敲腿痛擊」　2人險摔不忘護孕妻

國際熱門新聞

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

面臨口罩荒 日本國會熱議台灣善用IT防疫

英國新增確診3例「全境累計90人染病」

柏油路面變鮮黃色　蝗蟲過境影片曝光

隔離治療14天　他收「11萬帳單」傻眼

韓媒以蔡總統為封面　狂讚陳時中

美眾院通過台北法案　助台灣固邦交參與國際組織

女直播主：看我裸體可治新冠肺炎

德衛生部長打臉譚德塞：已全球大流行

英國55名議員促WHO更正「中國疫區含台灣」

帛琉「0確診」！感謝台灣協助防疫

急刪隔離文　泰衛生部長：公文怎出現在我FB？

即／加州首例死亡　患者曾搭郵輪

南韓最多華人聚集城市「0感染」

更多熱門

相關新聞

楊文嘉：你是強盜國家？

楊文嘉：你是強盜國家？

台灣1月24日祭出口罩禁止出口政策，但2月仍出口千萬片，藍營名嘴陳揮文、黃暐瀚質疑蔡政府說一套做一套。ETtoday《雲端最前線》主持人楊文嘉看不下去，5日在節目上開轟，強調出口口罩是非醫療用，而且是日本向台灣廠商下單，物資所有權屬於日本，不出口難道要佔用？狠酸：「你強盜國家啊？」

SBL下半季全改至北部開打

SBL下半季全改至北部開打

醫護防疫新利器！童綜合打造「移動式檢查屏風」

醫護防疫新利器！童綜合打造「移動式檢查屏風」

直擊／免費實名制酒精販賣機快閃　

直擊／免費實名制酒精販賣機快閃　

美眾院通過台北法案！賴清德：謝謝美國堅定的與台灣站在一起

美眾院通過台北法案！賴清德：謝謝美國堅定的與台灣站在一起

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19李萬熙新天地教會日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

快訊／攻擊蔡阿嘎主嫌到案　警釐清動機中

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

蔡阿嘎遭黑衣人敲腿　險摔緊抱孕妻

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面