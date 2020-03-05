快訊／南韓確診增至5766例！　總理喊：設法平均分配口罩給國人

記者詹雅婷／綜合報導

韓聯社5日最新消息，南韓全境累計5766人感染新冠肺炎（COVID-19），迄今奪走36條性命。

報導指出，在新增的438例之中，大邱佔320例，慶尚北道87例，京畿道及慶尚南道各9例，首爾及忠清南道各4例，江原道2例，光州、大田、忠清北道及濟州各1例。釜山則因4日統計出錯，減少1例。

▲南韓大邱、慶尚北道的疫情最為嚴重。（圖／路透）

南韓中央防疫對策本部指出，全國共有14萬775人已接受新冠病毒篩檢，除去已確診的5643人，有11萬8965人檢測呈陰性，其餘21810人還在等待結果。截至目前為止，在南韓境內的36例死亡個案當中，大多數為本身患有疾病的長者。

為了應對口罩嚴重短缺的現象，南韓總理丁世均今早主持緊急內閣會議時表示，政府將會設法平均發放口罩給國人，「政府會首先提供口罩給醫療、檢疫、安全部門，設法將剩餘口罩平均分配給大眾。」

他也強調，政府將建立系統，防止單一個人重複購買，原則上禁止口罩出口。儘管南韓上周已針對口罩實施限制措施，但許多人為了買到口罩，還是排隊長達數小時。

面對疫情擴散，南韓外交部證實，截至4日當地下午2時，全球已有94個國家和地區對南韓採取入境管制措施。

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