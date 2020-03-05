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美股道瓊大漲1173點　台指期開盤上揚92點

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊上漲 1173.45 點。回頭看台指期今（5）日開盤上漲 92 點，來到 11,450 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

受到美國前副總統拜登（Joe Biden）在超級星期二民主黨總統初選表現優異，及美國國會批准將近80億美元的新冠病毒防疫資金等利多消息帶動，道瓊指數大漲1,173點，標普則自上週五低點回升近 6%。回頭看台指期今（5）日開盤上漲 92 點，來到 11,450 點。

美股道瓊指數上漲 1173.45 點，或 4.53%，收 27,090.8 點。標普 500 指數上漲 126.74 點，或 4.22%，收 3,130.11 點。那斯達克指數上漲 334.00 點，或 3.85%，收 9,018.09 點。費城半導體指數上漲 84.31 點，或 4.94%，收 1,789.57 點。

請繼續往下閱讀...

Bruderman Asset Management 副董事長 Oliver Pursche 表示：「聯準會在政策會議召開前意外降息，暗示市場存在一定程度的恐慌，市場都擔心疫情發展及其對經濟的影響，但到目前為止數據都還不錯。」

另外，Oliver Pursche 提到，拜登似乎越來越有可能獲得民主黨提名，這令市場鬆了一口氣，因為他是許多美國人眾望所歸的人選。

截至今早8：47，台指期上漲 82 點，來到 11,440 點。

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