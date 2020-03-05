南韓電商經濟狂飆！　新冠肺炎疫情重災區助長買氣　

▲新冠肺炎疫情讓人們更傾向網路購物，避免與人接觸。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓累計確診病例5621例，已是中國以外第二嚴重疫區，疫情嚴重苦了實體店面卻讓電商業著站上錢堆。以電商Coupang為例，以往後勤物流中心出車時，車子都只有半滿，但疫情爆發後，成千上萬的包裹塞進一輛輛卡車中，負荷立刻大增。

路透社報導，Coupang物流車輛在非常時期的標準流程，先消毒後裝車，工作人員口罩、防護服全副武裝，落實防疫措施。隨後裝上的包裹種類繁多，其中大宗是許多微波食品、一次性尿布和廚房餐巾等。

「過去我們出車常常只有半滿而已，但最近包裹多到裝滿後，還有很多沒辦法上車。」27歲約僱快遞司機鄭尹弘（Jung Im-hong，音譯）說。事實上，南韓的電商經濟在疫前就已經蓬勃發展，歐睿國際（Euromonitor）預料，南韓2020年將躍升為中國和美國之後，全球第3大電商市場，對一個人口只有5170萬的國家而言，令人印象深刻。

如今境內疫情大流行，許多民眾自主減少出外購物或集會，轉而在家中上網購物的機會提高，南韓的電商經濟發展便跟著飛速壯大。Coupang由哈佛大學畢業的寶金（Bom Kim）創立，公司採取「火箭快遞」策略，保證在客戶下單後24小時內送達。