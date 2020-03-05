　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國疫區含台灣是錯誤！　英國55名議員致函WHO促更正

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／翻攝WHO推特）

▲WHO至今仍在統計數據表格中，將台灣列入中國疫區。（圖／翻攝WHO推特）

中央社／記者陳韻聿

外交部今天晚間表示，英國55名議員日前聯名致函WHO秘書長譚德塞，嚴正關切WHO將台灣錯誤標示於中國疫區項下，並明確表示台灣不屬中國管轄，對此，外交部表達誠摯感謝。

外交部透過新聞稿表示，由「台英國會小組」兩位共同主席上議院副議長羅根（Lord Rogan）與下議院議員維克斯（Martin Vickers）領銜，共計55名英國國會議員2月28日聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，嚴正關切WHO將台灣錯誤標示於中國疫區項下，並明確表示台灣不屬中國管轄，衛生體系完全各自獨立。

外交部指出，羅根等人強調，WHO排除台灣政府及專家參與全球衛生體系的作法危險削弱國際共同對抗嚴重傳染病的努力，因此呼籲WHO即刻更正，將台灣納入WHO所有技術性會議、機制及活動。

除了國會，英國外交部主管聯合國事務的副部長艾哈邁（Lord Ahmad of Wimbledon），2月26日回覆上議員布倫卡斯拉（Lord Blencathra）的書面質詢時表示，英方已同理念相近國家向WHO精確陳述台灣疫情，也強調所有國家地區獲取武漢肺炎最新疫情資訊的重要性，而英國也長期支持台灣有意義參與WHO等國際組織。

外交部指出，英國國會議員近日透過聯名函，以及書面和口頭質詢等方式，支持台灣參與國際組織，並獲英國外交部明確支持。外交部對此表示誠摯感謝，並將持續與英國等理念相近國家深化合作，拓展國際組織參與空間，並作出有意義貢獻。

此外，外交部表示，英國衛生部已就台灣參與WHO和理念相近國家展開合作，以期台灣能參與預定5月召開的世界衛生大會（WHA）。

ET快訊
冷血男嗆蔡阿嘎「留口德才不惹禍」：下一個是誰？　酸民竟一片倒
酒精販賣機來了！全台3地身分證免費領500ml　時間地點曝光
劉真傳「急裝人工心肺」續命！　醫曝目前病況：最多撐3個月
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／南韓境內累計5766確診　「死亡病例飆至36人」

澳洲半聯結車起火！　貨櫃滿載「戰略物資」燒毀大半

快訊／南韓確診增至5766例！　總理喊：設法平均分配口罩給國人

南韓電商經濟狂飆！　新冠肺炎疫情重災區助長買氣　

WHO：中國境外76國「確診12668例」　新增4國出現新冠疫情

德衛生部長打臉WHO譚德塞：新冠肺炎已成全球大流行

中國疫區含台灣是錯誤！　英國55名議員致函WHO促更正

義大利各級學校全面停課10天！　足球比賽繼續「粉絲禁入」1個月

醫療體系卓越！　芬蘭國會議員讚台灣防疫

加州首現新冠肺炎病亡「全美累計11死」　洛杉磯進入公衛緊急狀態

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

不斷更新／南韓境內累計5766確診　「死亡病例飆至36人」

澳洲半聯結車起火！　貨櫃滿載「戰略物資」燒毀大半

快訊／南韓確診增至5766例！　總理喊：設法平均分配口罩給國人

南韓電商經濟狂飆！　新冠肺炎疫情重災區助長買氣　

WHO：中國境外76國「確診12668例」　新增4國出現新冠疫情

德衛生部長打臉WHO譚德塞：新冠肺炎已成全球大流行

中國疫區含台灣是錯誤！　英國55名議員致函WHO促更正

義大利各級學校全面停課10天！　足球比賽繼續「粉絲禁入」1個月

醫療體系卓越！　芬蘭國會議員讚台灣防疫

加州首現新冠肺炎病亡「全美累計11死」　洛杉磯進入公衛緊急狀態

全台最早賞螢地在花蓮！大農大富賞螢季開跑　走進龍貓隧道看青色銀河

游錫堃家巡邏箱一直空的！　所長澄清「沒接獲報案」：不知院長被恐嚇

武漢超過200醫護人員院內感染！　醫生「揭露內部實情」：確實糟糕

好萊塢肺炎第一受災戶！《007：生死交戰》確定「延後半年上映」

不斷更新／南韓境內累計5766確診　「死亡病例飆至36人」

澳洲半聯結車起火！　貨櫃滿載「戰略物資」燒毀大半

快訊／南韓確診增至5766例！　總理喊：設法平均分配口罩給國人

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！　蔡阿嘎罕見暴怒：對孕婦下手太扯

新台幣開盤小貶後反彈　升值近1角重現29字頭

TVBS民調／國民黨主席補選　江啟臣35％領先郝龍斌的21％

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

國際熱門新聞

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

韓媒以蔡總統為封面　狂讚陳時中

柏油路面變鮮黃色　蝗蟲過境影片曝光

隔離治療14天　他收「11萬帳單」傻眼

美眾院通過台北法案　助台灣固邦交參與國際組織

女直播主：看我裸體可治新冠肺炎

急刪隔離文　泰衛生部長：公文怎出現在我FB？

更／洛杉磯進入緊急狀態！歐洲又一國失守

即／加州首例死亡　患者曾搭郵輪

德衛生部長打臉譚德塞：已全球大流行

英國55名議員促WHO更正「中國疫區含台灣」

美股4大指數起飛！道瓊飆近1200點

南韓最多華人聚集城市「0感染」

曼哈頓律師全家感染　紐約增至6例

更多熱門

相關新聞

義大利學校全面停課　足球比賽「粉絲禁入」

義大利學校全面停課　足球比賽「粉絲禁入」

義大利4日新增新冠肺炎病例587例，累計確診人數突破3000例，死亡人數則增加近30例，累計107例，成歐洲疫情重災區。義大利教育部宣布，為遏止疫情擴散，5日起關閉全國各級學校和大學直到15日。

芬蘭國會議員讚台灣防疫

芬蘭國會議員讚台灣防疫

傳武漢男出院5天猝死　兩岸網友熱議

傳武漢男出院5天猝死　兩岸網友熱議

加州洛郡1死：進入公衛緊急狀態

加州洛郡1死：進入公衛緊急狀態

歐洲又1國失守　斯洛維尼亞出現新冠肺炎確診首例

歐洲又1國失守　斯洛維尼亞出現新冠肺炎確診首例

關鍵字：

英國WHO聯合國譚德塞中國疫區武漢肺炎新型冠狀病毒台灣國家

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

黑衣男攻擊蔡阿嘎夫妻　逃竄變裝影曝光！

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

二伯遭襲後首發聲！「吊點滴病床照」曝光

13年愛車被偷8次獲理賠762萬　獸醫自導自演詐保

大安分局解釋巡邏箱空的原因　立法院長不信

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

劉真開顱手術結束仍命危！腦部還有栓塞出血

3縣市大雨特報　北台濕冷探11.8℃

莉婭發限動被抓包「搞不清楚Q&A」　網傻眼

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面