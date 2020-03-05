德衛生部長打臉WHO譚德塞：新冠肺炎已成全球大流行

▲斯潘不甩譚德塞的說法。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未平緩，德國衛生部長斯潘（Jens Spahn）4日在國會中直接打臉世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，並表示新冠肺炎以已經成為「全球大流行」，而且沒有人知道疫情會在何時達到顛峰，未來的情況恐怕只會變得更糟糕。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）自疫情爆發以來一直力挺中國，卻也引發許多爭議，甚至受到日本網友撻伐，希望將他開除。不過，對於新冠肺炎是否已經造成大流行，他日前對外表示，如果掌握足夠的證據，世衛組織將毫不猶豫宣告這是大流行病。

▲斯潘認為新冠肺炎疫情已經造成全球大流行。

根據《CNN》報導，德國衛生部長斯潘顯然不是很認同譚德塞的說法，4日甚至在國會直言新冠肺炎已經達到「全球大流行」的程度，「新冠病毒尚未在德國或是其他國家達到顛峰期」，世衛組織承認它的死亡率為3.4％，大大高於先前所說的2％，卻還是不願意承認情況的嚴重性，全球疫情明顯正在惡化，而不是好轉。

斯潘坦言，沒有人可以預測疫情何時會達到顛峰，但可以確定的是，這個情況即將到來，大家應該事先做好準備，因為未來的情況只會變得更糟糕，假如疫情持續擴散，德國政府不排除會關閉學校以及其他公共設施，就算會對經濟帶來衝擊，也得咬牙付出行動，接下來幾週恐怕才是最艱困的時期。