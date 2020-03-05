美公開反對中執掌世界智財權組織　新加坡鄧鴻森55對28票當選

▲世界智慧財產權組織是聯合國的專門機構之一。（圖／翻攝自WIPO網站）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾4日專電

世界智慧財產權組織下屆秘書長人選4日揭曉，由新加坡智慧財產權局局長鄧鴻森出線，這項改選因美國公開反對中國執掌該組織受國際矚目，最終新加坡以55對28票擊敗中國。

世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organisation，WIPO）有193會員國，4日在日內瓦召開由83個會員國組成的協調委員會，最受關注議程是提名下屆秘書長人選。

投票採取多輪表決，包括新加坡、中國、哥倫比亞、迦納、哈薩克、秘魯6國競爭。但WIPO說明，哈薩克在第一輪投票之前退出，另秘魯因首輪得票數最低，未能進入第2輪表決。

而哥倫比亞及迦納則在第2輪表決前退出，最終只剩新加坡與中國2國競爭，鄧鴻森獲55票勝出，中國推出的候選人王彬穎則只拿下28票。鄧鴻森將在今年5月7日至8日舉行的全體會員大會獲得正式任命。

這場人事改選引發美國與中國兩大經濟強權的新對峙，美國先前公開反對由中國人選出任，中國則反控美方玩弄「政治遊戲」。

美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）日前投書英國「金融時報」（Financial Times），指出智財權紀錄不佳的「盜版大國」中國將推出候選人，呼籲各方關注中國想要拿下WIPO秘書長，只不過是想更進一步掌控聯合國專門機構。

中國駐日內瓦聯合國總部大使陳旭2月26日表示，中國推出的候選人王彬穎是「最強有力競爭者」。王彬穎擔任WIPO副秘書長達10年。

WIPO成立於1967年，是聯合國專門機構之一，主要任務是促進保護智財權，協助企業與個人取得智財權等。（編輯：楊昭彥）