寫信給全台房東「懇求免租金2個月」！　美體小舖回應了

圖文／鏡週刊

發函要求房東減租的美體小舖，對本刊解釋，的確有和獨立門市的房東協調免租，目前營運仍是維持正常，也沒有要資遣員工的計畫。

本刊接獲讀者爆料，美體小舖片面發函通知房東要求減租，引起房東不滿。美體小舖解釋，由於部分房東聯繫不上，才會發函通知，的確有作業瑕疵，也會持續和房東溝通。

請繼續往下閱讀...

美體小舖指出，目前全台共66家門市，僅向獨立門市房東提減租需求，沒有向百貨業者提出。美體小舖表示，目前營運的確艱困，光是百貨門市業績就掉了2成，但公司仍維持正常營運，台北東區近期也才新開幕一家門市，希望房東能共體時艱。

這波疫情衝擊國內經濟，不只美體小舖，國內零售業、餐飲業、旅宿業也大受衝擊，業者陸續祭出無薪假、資遣員工等手段，以求度過難關。

也有部分業者無力繼續撐下去，選擇求售或是歇業，本土美妝通路美華泰就傳出發函給供應商，因為受到疫情衝擊，門市來客明顯下滑，整體業績表現不佳，公司不堪虧損，將不和廠商續約，旗下15家門市業業將在4月底和5月底歇業。

另外，香港服裝零售連鎖公司bossini（堡獅龍）也宣布將在今年7月底關閉台灣51家店鋪，預計資遣員工200至300人。



更多鏡週刊報導

【美體小舖降租1】強迫房東共體時艱 免租1、2個月

【美體小舖降租2】強迫房東降租 專家：不合法

【老蕭豪宅揭密】蕭敬騰出租心愛房子 不在乎錢只在乎有人看家