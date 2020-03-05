「美體小舖」發信懇求房東共體時艱：希望免租金1、2個月

圖文／鏡週刊

讀者向本刊投訴，知名平價保養品牌美體小舖（THE BODY SHOP）受到武漢肺炎疫情衝擊影響，日前發函給房東，要求房東能共體時艱，免收租金1到2個月，讓收到信函的房東相當傻眼。

本刊今天接獲讀者爆料，美體小舖日前突然無預警通知房東，因為美體小舖受武漢肺炎疫情衝擊，要求房東能共體時艱，函文指出，「因目前武漢病毒肆虐，嚴重影響門市經營，也直接影響品牌門市創造，故懇請暫緩收取租金，免租1-2個月⋯⋯。」

讀者彭媽媽向本刊抱怨，日前突然收到美體小舖發文，要求免收房租，「事前完全沒有打招呼，也沒協商，就發一張紙，強迫房東中獎，就算生意難做，也不是這樣處理吧！」

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長期租屋給美體小舖的彭媽媽抱怨，「雖然能體諒，現在景氣不好，但服務品質是美體小舖的事，這和房東有什麼關係，而且武漢肺炎疫情嚴重，美體小舖也不講清楚後續安排，這樣房東要怎麼處理？」

美體小舖是英國知名保養品牌，1976年創立，2006年時被法國彩妝大廠萊雅（L’Oreal） 併購，2017年時再被巴西Nautura公司收購。

台灣的美體小舖由美雅國際企業董事長黃慧娟在1987年取得代理，黃慧娟曾說，她因為在新加坡機場看到美體小舖，一試成主顧，「當場買了三籃」，並從店員手中拿到一份代理申請表格，開啟她代理美體小舖的緣分。



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