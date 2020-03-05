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不斷更新／義大利衝破3000例！歐洲確診激增　申根區全境大多淪陷

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠病毒以義大利為中心在歐洲擴散，申根區幾乎全境淪陷。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球超過75國，全球累計總確診人數上看9.5萬人，死亡人數則超過3200人。除了中國大陸之外，包括日本、南韓、伊朗和以義大利為中心的歐洲各國皆籠罩在病毒陰影之下。

另一方面，新冠病毒也在北美大陸蠢蠢欲動，美國本周確診個案數快速增加，已經超過128人確診、造成至少9人死亡。截至目前，所有死亡病例都出現在疫情最嚴重的華盛頓州。

在歐陸，疫情仍大多集中在西歐和南歐地區，且大多數病例都與義大利有關，最急迫的幾個國家包括法國、德國、瑞士、西班牙和英國，而比利時的歐盟機構內也傳出首例陽性個案。此外，由於波蘭已經出現首例患者，申根區中剩下斯洛維尼亞、斯洛伐克、匈牙利、列支敦斯登和馬爾他尚未傳出疫情。

南亞和東南亞大多數國家都已有確診個案傳出，唯獨緬甸、寮國和汶萊尚未通報任何疫情。值得注意的是，印度本周確診個案也迅速增加，至少已經有28人確診。

儘管西亞、馬格里布地區大多國家都已有確診案例，但身處歐亞交界的土耳其至今沒有通報任何確診個案。另外，下撒哈拉非洲和大平洋諸島國大多數也沒有傳出疫情。

自巴西出現南美洲首例確診病例後，新冠肺炎病毒已經悄悄入侵南美多國，除了先前已經淪陷的厄瓜多和阿根廷外，過去24小時內智利也傳出首起案例。

 

【01：04】

義大利過去24小時新增確診587例，累計確診人數增加至3089例，正式突破3000例大關。死亡病例則從前一天的79例增加至107例。

【00：30】

克羅埃西亞官方公布消息，境內再確診1例新冠肺炎確診個案，累計共確診10例。

【00：01】

美國紐約州新增4例確診，為紐約州第2例患者的妻子、兒女和鄰居。紐約州累計確診人數增加至6人。

 
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