急刪「台人入境隔離14天」文！泰衛生部長：我也想知道公文怎出現在我FB

▲泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）在醫院分發口罩。（圖／路透）



中央社

泰國衛生部長3日在臉書發文指台灣在內11個區域的旅客入境泰國後要隔離後又刪文，他4日受訪表示，他也想知道公文怎麼會出現在臉書上，他還沒簽公文，內容也還在修改中。

泰國副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）3日下午在臉書po文指出，從9個高風險地區來的所有人進入泰國後，必須自我隔離14天，他並在貼文附上政府公告。

公告指出，泰國政府把日本、德國、韓國、中國（含香港和澳門）、台灣、法國、新加坡、義大利和伊朗等9個國家列為高風險地區。公告中並未提到這些地區的旅客要自我隔離。

貼文一出引起軒然大波，阿努廷隨後刪掉貼文和公告，他的臉書帳號也隨之停用，而泰國政府至今未正式發布公告，泰國衛生部的官員表示，內容目前仍在修改，修改完後就會公告。

鮮新聞（Khaosod）報導，阿努廷4日接受媒體訪問時表示，他自己也很疑惑為什麼公文會出現在他的臉書上，他根本還沒有簽署那份公文，且公文內容仍在修改中。

泰國公共衛生部4日下午發出的新聞稿則重申，從高風險地區回來的人若有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，應立即就醫並告知旅遊史，若無症狀，建議自我隔離14天。新聞稿並未提到任何有關外籍旅客入境的相關措施。

根據泰國公共衛生部2月26日的公告，高風險地區包括中國、香港、新加坡、義大利、澳門、台灣、伊朗、韓國部分地區及日本部分地區。

此外，泰國總理帕拉育4日舉行緊急會議商討在韓國非法滯留打工的泰國人返泰後的措施，會中決定這些泰國人在韓國上飛機前必須先量體溫，發燒的人不能上飛機，從韓國慶尚道和大邱上機的人返回泰國後，全部強制隔離14天。

另外，從韓國其餘地區上機的人返泰後必須居家隔離14天，居家隔離期間若有症狀需立即就醫。

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