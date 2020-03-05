女直播主狂賺瘟疫財：看我的裸體可以治好新冠肺炎哦！

▲戴蒙說，看她的影片可以治新冠肺炎！（圖／推特@Chloe Diamond）

國際中心／綜合報導

肆虐全球的新冠肺炎(Covid-19)疫情嚴重衝擊各國經濟，許多行業都被迫慘淡經營。不過仍有些行業是逆勢成長的，例如網路，當中包括美女直播。

由於疫情在英國轉趨嚴峻，新冠肺炎的主題標籤遭到熱搜，以至於英國衛生部要求「推特」的高層把任何有關上述標籤的搜尋，都要導入衛生部的網頁。付費成人網站OnlyFans上的一些美女直播主趁勢卯起來大發「瘟疫財」，紛紛在她們的貼文中加上「新冠病毒」的主題標籤(#coronavirus)。好讓更多人追蹤到她們。

AV女優克洛伊戴蒙(Chloe Diamond)就在貼文裡這樣寫著：「你感染了新冠肺炎嗎？看我的裸體影片或許可以治好你哦！至少，可以讓你的Kimochi更好！到OnlyFans來追蹤我吧，我會讓你看到一隻完美的鮑鮑！」

不過，據說年紀較大的長者比較容易感染新冠肺炎。一旦他們看了這位美眉的火辣表演，會不會新冠肺炎未病發，而先行心臟病發呢？

一名在「推特」簡歷裡形容自己是「怪怪雙性戀」的直播主，則PO出自己在一件紫色性愛玩具上表演性行為的影片，並且同時添加了#coronavirus和#OnlyFansPromo的標籤。

另一名直播主PonyPie則利用「新冠肺炎」的主題標籤來促銷每月5美元的服務內容，包括觀賞影片、圖片、跟直播主聊天等。還有一名直播主則聲稱花了22英鎊(約836元新台幣)買了一具呼吸器來保護自己，然後告訴她的4800名關注者說， 要好好補償她。

殺手級的新冠肺炎(Covid-19)疫情自從在中國大陸武漢爆發後，迅速擴散，除了南極洲之外，其他大陸已全部淪陷。全球世界47個國家出現確診病例、逾2800人死亡。隨著世界各國紛紛取消體育賽事、節日慶典和股市暴跌，世衛組織(WHO)已將新冠肺炎疫情宣布為「國際關注公衛緊急事件」。

▲成人付費網站OnlyFans裡的女直播主，趁著新冠疫情狂發瘟疫財。(圖／翻攝自網路)