　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女直播主狂賺瘟疫財：看我的裸體可以治好新冠肺炎哦！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲戴蒙說，看她的影片可以治新冠肺炎！（圖／推特@Chloe Diamond）

戴蒙說，看她的影片可以治新冠肺炎！（圖／推特@Chloe Diamond）

國際中心／綜合報導

肆虐全球的新冠肺炎(Covid-19)疫情嚴重衝擊各國經濟，許多行業都被迫慘淡經營。不過仍有些行業是逆勢成長的，例如網路，當中包括美女直播。

由於疫情在英國轉趨嚴峻，新冠肺炎的主題標籤遭到熱搜，以至於英國衛生部要求「推特」的高層把任何有關上述標籤的搜尋，都要導入衛生部的網頁。付費成人網站OnlyFans上的一些美女直播主趁勢卯起來大發「瘟疫財」，紛紛在她們的貼文中加上「新冠病毒」的主題標籤(#coronavirus)。好讓更多人追蹤到她們。

AV女優克洛伊戴蒙(Chloe Diamond)就在貼文裡這樣寫著：「你感染了新冠肺炎嗎？看我的裸體影片或許可以治好你哦！至少，可以讓你的Kimochi更好！到OnlyFans來追蹤我吧，我會讓你看到一隻完美的鮑鮑！」

不過，據說年紀較大的長者比較容易感染新冠肺炎。一旦他們看了這位美眉的火辣表演，會不會新冠肺炎未病發，而先行心臟病發呢？

一名在「推特」簡歷裡形容自己是「怪怪雙性戀」的直播主，則PO出自己在一件紫色性愛玩具上表演性行為的影片，並且同時添加了#coronavirus和#OnlyFansPromo的標籤。

另一名直播主PonyPie則利用「新冠肺炎」的主題標籤來促銷每月5美元的服務內容，包括觀賞影片、圖片、跟直播主聊天等。還有一名直播主則聲稱花了22英鎊(約836元新台幣)買了一具呼吸器來保護自己，然後告訴她的4800名關注者說， 要好好補償她。

殺手級的新冠肺炎(Covid-19)疫情自從在中國大陸武漢爆發後，迅速擴散，除了南極洲之外，其他大陸已全部淪陷。全球世界47個國家出現確診病例、逾2800人死亡。隨著世界各國紛紛取消體育賽事、節日慶典和股市暴跌，世衛組織(WHO)已將新冠肺炎疫情宣布為「國際關注公衛緊急事件」。

▲成人付費網站OnlyFans裡的女模，趁著新冠疫情狂賺。(圖／翻攝自網路)

成人付費網站OnlyFans裡的女直播主，趁著新冠疫情狂發瘟疫財。(圖／翻攝自網路)

ET快訊
二伯遭襲後首發聲！　「吊點滴病床照」曝光
影片曝光！蔡阿嘎夫妻遭「黑衣男持鐵鎚敲」　警公布「嫌逃竄變裝
快訊／美股大漲！道瓊開盤狂升700點　拜登初選領先催醫保股大
南韓週刊以蔡英文當封面　韓媒狂讚陳時中能力：造就台韓不同
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲美眉網戀被甩後自殺　負心「男友」竟是閨蜜假扮！

首席AV女優自爆：超級球星要追她　伊布、貝克漢被點名

英國性癮女130人斬　21歲生日一天床戰4猛男！

英女星在馬爾地夫穿比基尼逛街　遭員警強行遮羞+上銬

勾魂女貪官靠陪睡40多人升職 姜保紅受賄遭判刑12年

馬斯克「鬧出人命」！電音天后女友懷孕　趁機曬辣照

IG女模穿「牙線比基尼」慶生 渾圓「屁股彈」炸翻網友

「驚奇隊長」主持脫口秀　波濤「胸」湧觀眾「驚」呆了

挪威第一巨乳　「處女單曲」準備衝上排行榜冠軍

出軌也會遺傳？ 性女「百人斬」自爆有「偷情基因」！

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

鄧紫棋首度獻聲華語電影主題曲《很久以後》　想起前任「MV中數度淚崩」

不斷更新／義大利衝破3000例！歐洲確診激增　申根區全境大多淪陷

妻兒＋鄰居4人都被傳染！曼哈頓律師全家隔離　紐約增至6人確診

女直播主狂賺瘟疫財：看我的裸體可以治好新冠肺炎哦！

急刪「台人入境隔離14天」文！泰衛生部長：我也想知道公文怎出現在我FB

柏油路面變成「鮮黃色」駕駛嚇呆　蝗蟲大軍過境影片曝光

快訊／彭博退出美國總統選舉　表態力挺拜登：擊敗川普才是目標

不斷更新／24小時內…英國新增34例達85人感染 　法國增45例達257感染

16名義大利遊客確診！印度感染人數飆升至28例　總理今年不參加「侯麗節」

拜登橫掃南方力抗桑德斯！「超級星期二」結果揭曉　溫和派整合奏效了

南韓最多華人聚集城市「0感染」　在地居民：很安心！

超Q高中生畢業！她突爆料掏出　網愣住：畢…畢業快樂

酒精販賣機來了！全台3地身分證免費領500ml　時間地點曝光

不斷更新／義大利衝破3000例！歐洲確診激增　申根區全境大多淪陷

妻兒＋鄰居4人都被傳染！曼哈頓律師全家隔離　紐約增至6人確診

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完　累積超過1000片

立法院長怒po「巡邏箱一直空的？警察都沒來」…大安分局急回覆　游錫堃不信：哈哈

聯邦盃／梁恩碩直落二南韓一姊　助中華2比1逆轉搶下首勝

女直播主狂賺瘟疫財：看我的裸體可以治好新冠肺炎哦！

權相佑「無鋼絲倒掛窗外」驚呆劇組　男神化身「韓版007」自誇出生就有王字腹肌

用AI防疫「防患於未然」！陳其邁：「抗疫國家隊」用科技展現台灣軟實力

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

國際熱門新聞

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

韓媒以蔡總統為封面　狂讚陳時中

隔離治療14天　他收「11萬帳單」傻眼

柏油路面變鮮黃色　蝗蟲過境影片曝光

南韓最多華人聚集城市「0感染」

急刪隔離文　泰衛生部長：公文怎出現在我FB？

更／申根區大多淪陷　法國257例

即／義大利關各級學校　包括大學

俄男「刺殺凹折辣妹醫師」母開紅行李箱　當場嚇哭

女直播主：看我裸體可治新冠肺炎

「法國小玉」往馬桶浴缸狂倒吸水珠　塞爆社區水管

即／彭博退出美國總統選舉　力挺拜登

更／24小時內　英法新增數十確診

印度確診人數飆升至28例！

更多熱門

相關新聞

更／申根區大多淪陷　法國257例

更／申根區大多淪陷　法國257例

新冠肺炎疫情蔓延全球超過75國，全球累計總確診人數上看9.5萬人，死亡人數則超過3200人。除了中國大陸之外，包括日本、南韓、伊朗和以義大利為中心的歐洲各國皆籠罩在病毒陰影之下。

致敬醫護冰淇淋店免費招待　王瑞德加碼600杯咖啡

致敬醫護冰淇淋店免費招待　王瑞德加碼600杯咖啡

急刪隔離文　泰衛生部長：公文怎出現在我FB？

急刪隔離文　泰衛生部長：公文怎出現在我FB？

義大利重災區　跆拳奧資賽恐喊卡

義大利重災區　跆拳奧資賽恐喊卡

亂聞漂白水會得肺炎！關鍵濃度才能消毒

亂聞漂白水會得肺炎！關鍵濃度才能消毒

關鍵字：

Chloe DiamondOnlyFans新冠肺炎Covid-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

黑衣男攻擊蔡阿嘎夫妻　逃竄變裝影曝光！

13年愛車被偷8次獲理賠762萬　獸醫自導自演詐保

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

二伯遭襲後首發聲！「吊點滴病床照」曝光

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

莉婭發限動被抓包「搞不清楚Q&A」　網傻眼

網紅開趴「乾冰倒泳池」變毒氣室

韓媒以蔡總統為封面　狂讚陳時中

網瘋傳「新天地藝人教徒」名單　一票大咖躺槍

要養10歲兒子…26歲單親媽「含淚11天」忍受60男客玩弄

隔離治療14天　他收「11萬帳單」傻眼

劉真開顱手術結束仍命危！腦部還有栓塞出血

遭民進黨開除黨籍！高大成：應先開除蔡英文

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面