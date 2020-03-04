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柏油路面變成「鮮黃色」駕駛嚇呆　蝗蟲大軍過境影片曝光

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▲新華社發表的照片：烏干達奧圖凱一棵非洲酪脂樹上停滿了蝗蟲。（圖／新華社)

▲烏干達奧圖凱一棵非洲酪脂樹上停滿了蝗蟲。（圖／新華社)

記者楊庭蒝／綜合報導

有網友3日在Twitter上PO初一則影片，拍攝者於車中向車外錄影，影片中鮮黃色的蝗蟲佈滿道路，飛在空中的數量多到可以遮擋住行車的視線，並表示給你看看什麼叫做蝗災！這恐怕連十萬隻鴨子都不能抵擋牠們的攻勢了，誇張的景象也讓其他網友不敢想像如果真的入境大陸，會有什麼樣的後果。

影片中車子行駛於一條相當寬的路面上，本來路面應該是呈現柏油的灰黑色，但被蝗蟲佔據呈現鮮黃色，車子引擎蓋上也停有數隻，身形看來要比常見的品種大許多，而空中也有數不清的蝗蟲在飛舞，數量甚至多到讓駕駛與前車看不清路況，只能被迫緩慢前行，雖然拍攝的時間與地點不明，但從車上乘客的對話可以推測，應該不是從中國境內拍攝。

▲▼蝗蟲過境。（圖／翻攝自Twitter／@deepeyes2018）

▲遇上蝗蟲過境駕駛只能緩慢行駛。（圖／翻攝自Twitter／@deepeyes2018）

根據港媒《巴士的報》，印度當局為了應對蝗災，下令空軍派遣無人機在空中投藥以消滅蝗蟲，結果執行任務的3架無人機中，有1架發現被「擊落」在地，只剩殘骸，而剩下2架則有去無回。

大陸國家林業和草原局（林草局）為了應對蝗災已緊急通知，如果災情持續爆發，最快有可能在6、7月從巴基斯坦、印度入侵西藏，到時候將面臨監測技術缺乏、防控困難等不確定因素，因此要求相關單位做好防控。

先前有陸媒報導中國政府計劃出動10萬隻「鴨鴨大軍」出征滅蝗，也有大學教授聲稱中國自古有「牧鴨治蝗」的手段，隨後《中國經濟網》透過各管道證實後之後，得到的回覆是「胡說八道」、「子虛烏有」。

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