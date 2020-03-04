FED閃電降息支撐經濟　法人：後市仍需關注七大重點

▲ 美國聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

因應新冠肺炎疫情擴散的不確定性增加，美國聯準會採取預防性措施，於3日宣布緊急降息兩碼，為2008年金融海嘯以來首見。聯準會此舉料將會激發其他央行跟進，同步進行寬鬆。

富達國際多重資產基金經理人George Efstathopoulos表示，聯準會降息是支撐金融市場正常運作的必要政策，尤其是對信貸市場。美國投資級債利差年初至今擴張近30基點, 美國高收益債年初至今利差擴張近140基點到500基點左右，這跟2018年底的水準差不多，進而促使聯準會採取行動。

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但George Efstathopoulos指出，降息無法完全解決問題，若美國疫情像中國大陸一樣影響企業營運，美國勢將提出更多舉措以維持企業的流動性與現金水準。 市場今後的走勢將主要取決於「更多負面消息是否會打擊投資者信心」，以及央行和政府的反應力道。

George Efstathopoulos認為，疫情的影響很難準確估計，雖然仍有許多未知數，但目前市場價格已反映經濟將衰退的機率極高，以及央行大量的政策行動，單就美國聯準會而言，目前反應的價格為年中前，將降息近100個基點。

疫情擴散至中國大陸之外，驅動資金進入避險性資產，很多數字都創下新低， 如美國十年期公債殖利率與中國大陸PMI等，股市也重挫。除了新冠疫情之外，評價面偏貴、社會主義者贏得美國民主黨初選的可能性、大量的系統性交易都是股市大跌原因。

▲ 富達指出，股市大跌除了疫情之外還有評價面、選舉等因素。（示意圖／路透）

展望未來，富達國際認為，隨著未來幾個月事態發展，固定收益投資者需要關注七大面向，避免在市場低點過度反應。

儘管疫情造成重大恐慌，進一步引發需求和供應衝擊，但世界經濟將會好轉，而且一旦情況恢復正常，反彈的速度可能會很快。

拋售使得一些市場顯得非常具有吸引力，且投資人對儲蓄型產品的結構性需求依然存在。

到目前為止尚不存在資金短缺，各國央行持續提供了流動性資金，而銀行體系中提供給家庭和金融市場的融資利率幾乎沒有變化。

進入2月份疫情爆發時，多數資產配置投資人較偏好做多股票，而不是債券，在某種程度上增加投資組合的風險程度。

同理而言，大多數固定收益投資者在1月底時皆增加非常多的風險偏好。

對陷入拋售的槓桿產品曝險部位的平倉（或對沖）仍在進行，這可能會造成重大的變化。

槓桿幾乎與殖利率水準呈現負相關，在此之前或期間，也不可能知道投資人為了把部位平倉而賣出的數量。

上述七大面向不包含傳統的因素，如央行政策、企業違約率、GDP 或地緣政治。富達國際認為，目前的市場走勢較偏向於部位調整，與2018年年初的原因大相逕庭，相信此趨勢將持續影響 2020年的金融市場。

富達亞洲固定收益團隊認為，投資人當然需注意短線陡升的波動度與流動性壓力，但這同樣代表修正後的投資機會，畢竟基本面才是關鍵。待疫情穩定後，投資人追尋收益的需求不變，亞洲固定收益就相對受惠。

富達全球固定收益團隊表示，美國公債再一次被證明是信貸市場投資者的最佳保險，因為市場認定聯準會是成熟市場中唯一具備降息空間、同時能夠支撐經濟的央行。在歐洲方面則採取槓鈴策略， 增持德國和荷蘭等較為安全的國家，減持半核心國家（法國、比利時和愛爾蘭），在邊緣國家則選擇性地減持，優先選擇西班牙和葡萄牙，而非義大利。