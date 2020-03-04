9月、10月期中獎發票兌領明日到期　2位千萬大獎幸運兒別錯過財神爺！

▲統一發票兌獎APP線上領獎。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（4）日提醒，去（2019）年9、10月期統一發票兌領期限只到明（5）日，根據財政部統計，千萬元特別獎未領者還有2張，其中包括新北市藥局開出，花159元就中千萬大獎者；200萬元還未兌領者有9張，其中包括花10元買麥香奶茶就中200萬元大獎的民眾，都尚未兌領，要趕快把握時間，別與財神爺錯過了。

財政部臉書今日提醒，還沒有領獎的幸運兒，千萬不要忘了；並且也提醒到，去年9、10月期雲端發票還新增40萬個500元的專屬獎。

請繼續往下閱讀...

去年9、10月期的特別獎號碼「41482012」，中獎張數有13張，至今還有2張千萬特別獎的得主未領，台北市中角中華電信的電信費619元；以及在新北市蘆洲區的華興藥師藥局花159元買漱口水的幸運兒，這張發票也是藥局首次開出千萬大獎的發票。

▲去年統一發票9、10月期未兌領發票。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

200萬特獎還有9張未領 花10元買奶茶得主尚未領獎

至於200萬特獎中獎號碼為「58837976」，中獎張數有18張，中獎張數有9張未領，台北市有3張未領，分別是大安區遠傳電信收視費199元；內湖區岳洋停車場停車費30元；以及中山區嬉皮麵包店買咖啡鮮奶油蛋糕1片，花費100元。

新北市也有2張未領，分別是在7-11新北汐止區湖前門市花10元買麥香奶茶即中獎的幸運兒也還未領；7-11板橋區勝多門市買菸，花費395元。新竹市的1張也同樣是7-11開出，在香山區岦湖門市購買2杯拿鐵咖啡，共花93元。

台中市則有1張，是在大里區的小北百貨買菜瓜布、遮陽板、桶裝礦泉水等，共計花費313元。彰化縣也有2張未領，其一是在彰化縣彰化市內的摩斯漢堡彰化中正店消費珍珠燒肉漢堡、薯條及冰紅茶，消費金額175元；以及溪湖鎮的台糖加油站加92無鉛汽油，消費金額為100元。

官員表示，統一發票未領獎的幸運兒，僅剩下今、明兩日可以兌領，還未領的民眾要把握時間。

▼去年統一發票9、10月期未兌領發票。（製表／記者吳靜君、資料來源／財政部）