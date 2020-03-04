15歲被迫賣到唱戲班、嫁給流氓　《雨中戲臺》重現歌仔戲演員真實人生

▲《雨中戲臺》重現歌仔戲演員真實人生，特邀歌仔戲巨星郭春美（右）飾演女主角月鳳，三金影帝吳朋奉飾演與她一生愛恨交織的兒子志成的成年時期。（圖／國立傳藝中心提供）

記者林育綾／台北報導

2020臺灣戲曲藝術節旗艦製作《雨中戲臺》，講述女主角「月鳳」自幼被賣到歌仔戲班，因扮相俊美、嗓音佳成為台柱，無奈15歲時被戲班養父母逼去嫁給流氓⋯⋯。然而這其實是許多歌仔戲演員的真實人生經歷，編劇紀蔚然企圖從歌仔戲史的視野，回顧這個劇種如何在例行打壓、深層歧視與時代變遷下，倔強綻放奇異的生命力。

《雨中戲臺》由春美歌劇團及金枝演社攜手製作，故事講述女主角「月鳳」自幼被賣到歌仔戲班，因扮相俊美、嗓音佳成為台柱，無奈15歲時被戲班養父母逼去嫁給流氓。面對丈夫多次出入監獄，以及毫無愛情基礎所產下的子女，月鳳決定逃離婚姻束縛、追尋個人自由，結果造成子女內心一輩子的傷害與陰影，家庭關係落入惡性循環。

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面對苦盡甘不來的生命僵局，劇中角色決定一同進入如真似幻的胡撇仔世界，以誇張對抗悲情，用笑詼瓦解宿命，讓深情終結遺憾。

▲《雨中戲臺》重現歌仔戲演員真實人生。（圖／國立傳藝中心提供）



編劇紀蔚然表示，《雨中戲臺》乃「個人記憶」與「集體記憶」的交織，女主角「月鳳」是他參考導演王榮裕的個人經驗，並閱讀許多伶人生平後，所整理出來的集合式角色。他企圖從歌仔戲史的視野，回顧這個劇種如何在例行打壓、深層歧視與時代變遷下，倔強綻放奇異的生命力。

紀蔚然自謙這次他不是「編劇」，只是「編輯」，為這些專屬臺灣土地的伶人心事，設想出深沉的藝術形式，並努力釀出背後所蘊含的時代意義。

導演王榮裕則說，此次演出組合非常難得，天王郭春美犧牲密集民戲檔期，影帝吳朋奉更是5個月不接其他演出、專心排練，兩大團隊全心投入完成這齣「歌仔音樂劇」。此外春美歌劇團與金枝演社不是各演各的片段，而是兩團徹底交融，引領觀眾回望早期女性從業人員的悲苦與堅毅，同時回顧臺灣歌仔戲所歷經的外台、賣藥團、廣播等不同歷史階段。

▲▼ 《雨中戲臺》由春美歌劇團與金枝演社二大南北天團聯手演出，融合歌仔戲、胡撇仔戲與現代戲劇。（陳少維攝影（圖／國立傳藝中心提供）



傳藝中心主任陳濟民表示，《雨中戲臺》不僅秉持「用戲曲訴說臺灣故事」理念，透過刻劃歌仔戲小生的生命際遇，回顧臺灣戲曲發展歷史，更彰顯本屆藝術節主題「出走・女子圖鑑」精神，春美歌劇團及金枝演社劇團原分別是「傳統戲曲」及「現代戲劇」領域，以探索胡撇仔美學著稱的團隊。兩大天團皆從原先熟悉的表演體系進行「藝術出走」，金枝演社團員要學習戲曲的身段及唱腔，春美歌劇團團員要適應現代戲劇的寫實風格演法，透過互助、互補消弭藝術的邊界。表演將於4月23日至4月26日，在臺灣戲曲中心大表演廳連演4場。