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防疫酒精衝一波！台糖75%酒精全聯明天開賣

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▲新冠肺炎疫情持續延燒，不僅口罩一罩難求，防疫產品如消毒酒精也搶翻天。（圖／全聯提供）

▲新冠肺炎疫情持續延燒，不僅口罩一罩難求，防疫產品如消毒酒精也搶翻天。（圖／全聯提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，為滿足消費者防疫需求，全聯福利中心明（5）日在全台門市再度開賣「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」(350ml) ，建議售價45元，每人限購1瓶，數量有限，售完為止。

新冠肺炎除了透過飛沫傳染，還包括接觸傳染，不僅口罩成為稀缺的防疫物資，人人進入公共營業場所、辦公室及家中消毒使用的酒精，也變得一瓶難求；有醫院消毒酒精多次遭竊取，藥局、藥妝店酒精上架也立刻被搶購一空，台糖、台酒等國營事業也肩負政策任務加緊趕工。

請繼續往下閱讀...

全聯表示，為持續陪同全台民眾一同防疫，再度爭取到限量的「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」(350ml)販售，開賣時間以各家門市開門時間為準，商品數量皆為有限，每人限購一瓶，售完為止，另提醒民眾依政府相關法規18歲以下不得購買，並呼籲防疫商品無需過度囤貨。

台糖表示，「台糖防疫期間清潔專用75%酒精」(350ml)直接於手中搓揉即可達到抗菌效果，溫和不殘留，使用後可直接取用食物，免用水即可瞬間揮別90%以上手部、醫療及食品器械有害細菌，溫和不殘留，且可用於用餐前後、戶外活動、餵食嬰幼兒前、搭乘交通工具、進出醫院診所及如廁前後，以防手部細菌感染。

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