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郭台銘、呂芳銘投資TBC違背承諾！NCC要求一周內提財務改善計畫

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▲▼TBC台灣寬頻通訊旗下5家有線系統獲利呈下滑狀況（資料來源／NCC）

▲TBC台灣寬頻通訊旗下5家有線系統獲利呈下滑狀況（資料來源／NCC）

記者陳世昌／台北報導

郭台銘出售有線電視集團台灣寬頻通訊(TBC)上層公司股份，收購關係人呂芳銘4日前往NCC(國家通訊傳播委員會)說明，但仍遭NCC質疑其違背106年投資TBC時曾承諾改善財務結構，TBC旗下的有線系統不但負債比例沒下降，反而還上升，要求其一周內提出財務改善計畫。

鴻海集團郭台銘、呂芳銘於106年以私人資金合組公司，進一步投資TBC上層經營公司，間接取得TBC旗下，南桃園、北視、信和、群健及吉元等5家有線電視系統經營權，經營地區分別為桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、苗栗縣，截至108年12月底總訂戶數為72萬8745戶，市佔居台灣第4大有線MSO集團。

▲▼亞太電信董事長呂芳銘。（圖／記者姚惠茹攝）
▲亞太電信董事長呂芳銘。（資料照片／記者姚惠茹攝）

NCC官員表示，當時呂芳銘、郭台銘強調投資的資金充裕，可以改善TBC旗下系統負債比過高情形，但NCC發現，郭、呂投資近2年來，系統台負債比率卻是不減反增，於2017年第2季4家系統台負債比率平均為74.37%，2019年第2季卻達75.44%，微幅上升了1.07%。

官員指出，國內系統台普遍有負債比過高情形，不希望有線電視集團再透過多層次投資方式，將債留最底層的系統台

根據NCC資料，郭、呂接手後，近2年TBC的營收、獲利都呈下滑趨勢，而負債比則是上升，數字並不是很好看。

官員表示，呂芳銘4日親自出席NCC說明負債比上升原因，主要是影音平台多元化競爭造成客戶流失，加上硬 體投資仍需更多資金所造成。

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