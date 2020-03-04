台指期不畏美股重挫...收盤上漲43點　分析師：結算日之前震盪為主





▲台指期3月4日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

美國聯準會突然降息2碼，但美股並未領情，反而重挫，市場原本擔心台指期今（4）日將有拉回壓力，沒想到卻是走自己的路，開盤上漲27點，來到11,348點，盤中雖然一度拉回至11,267點，跌54點，但很快又拉高至11,369點，終場以11,364點作收，上漲43點，與現貨相較，逆價差28.35點。展望後市，群益期貨分析師容逸燊分析，台指期在這次結算日前，都還是會呈現震盪格局，建議靠近月線要減碼。

容逸燊表示，聯準會突然降息兩碼，導致昨晚美股受到影響後突然拉高，在歷史上僅發生過5次，這也顯示出聯準會與美國政府對於後市行情抱著比較不樂觀的看法，因此美股昨晚開高走低，今天的亞洲股市，包含台股都是呈現震盪整理。

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容逸燊指出，聯準會這樣降息雖然對股市有實際幫助，但也僅是暫時讓股市止跌，無法讓原本跌深行情出現回升，因此美股現在就是上有鍋蓋、下有鐵板的格局，出現三角收斂，而台股也是上檔壓力偏重，越靠近月線的部分就會出現更大賣壓。

容逸燊說，最近台指期也明顯有政府護盤，不過受到中國大陸民生供應鏈斷鏈影響，指數如果要出現一個非常大的反彈也不太有可能，尤其靠近月線壓力會更大，且行情也比較偏空，因此建議一旦行情反彈靠近月線的時候，投資人減碼會比較好。