日本陷「無衛生紙」恐慌！民眾瘋狂搶購囤積：無法信任安倍

▲日本人近日也開始瘋狂搶購囤積衛生紙，貨架上空空如也。（翻攝推特@hangyoruu）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎肆虐，造成人心惶惶，謠傳製造衛生紙的原料恐將用罄的謠言，讓日本近日也上演「衛生紙之亂」，商店的衛生紙一上架立刻被搶購一空，連公廁的衛生紙都有人偷，有些地方只得用腳踏車鎖把衛生紙鎖住。

儘管日本政府和業者澄清衛生紙供應無虞，但面對恐慌的大眾，卻起不了任何作用。

《金融時報》報導，日本陷入無衛生紙可用的恐慌，跡象越來越顯著，電視新聞播出的畫面中，有些廁所貼出公告，嚴正警告偷竊衛生紙將送警處理，還有人因為一再失竊、不堪其擾，乾脆把廁所關閉；更匪夷所思的，是有公廁竟然用腳踏車鎖把捲筒衛生紙鎖在架上。

一捲衛生紙只要一卷只要50日幣，但目前卻成了奇貨可居的商品。

NHK記者指出，過去一星期推特上至少有20萬則貼貼文和「衛生紙」與「紙」有關，其餘熱門字眼還包括「缺貨」和「短缺」。

香港和新加坡有關衛生紙短缺的報導似乎助長了日本人的焦慮，口罩增產會導致紙張短缺的謠言也持續流傳，引發這波搶購衛生紙風潮，有些人擔心，萬一中國經濟停擺時間拖長，日本很快就無法取得製造紙張的原物料。

儘管日本製造商很快出來澄清，這些都是毫無根據的揣測，週一日本造紙聯合會發表聲明，表示日本98%的衛生紙都是國內自產，目前供應無虞，政府也附和造紙業者的說法，並呼籲消費者冷靜，但無助於平息日本人的疑慮。

據 《金融時報》， 一名女子在東京一家藥妝店前排隊，還得等一小時店家才開始營業，她表示「在這件事情上，我們無法信任安倍，他說日本的衛生紙能自給自足，但店裡貨架上空空如也，所有人都看得一清二楚。」

首相安倍晉三日前建議企業讓員工遠距在家工作，並突然宣布全國中小學3月2日起停課，更讓日本人的恐慌感急遽飆高，如今大家待在家裡的時間更長，萬一沒衛生紙可用，那還得了？逼得家家戶戶更瘋狂地囤積衛生紙。

慶應大學社會學教授Keiko Yoshikawa說，這類行為在危機時刻很尋常，她解釋， 「當你看到其他人都在搶購衛生紙，自然也不想兩手空空，某方面來說，這是一種自我應驗的預言，沒有根據的訊息導致搶購風潮，這才是問題癥結。」

日本的廁所文化獨步全球，擁有標榜各種貼心設計、複雜到讓人眼花撩亂的免治馬桶，甚至還有東京彩虹下水道處理館，驕傲地展示這座全球人口最稠密的大都會處理污物的先進技術，但顯然，這些精巧卓越的智慧仍敵不過人類最原始的恐懼，日本人搶購衛生紙，說明了日本也已陷入了混亂。

參考來源：NHK、金融時報



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