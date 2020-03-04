逐筆交易開、收盤時段限以「限價ROD」委託　23日上線

▲ 台股盤中逐筆交易於23日上線。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

臺灣證券市場將於3月23日實施盤中全面逐筆交易，盤中委託價格將提供限價及市價、委託有效期別將提供當日有效(ROD)、立即成交否則取消(IOC)及全部成交否則取消(FOK)等種類，供投資人選擇使用，投資人可更靈活操作交易策略。

由於開、收盤時段於3月23日後仍維持集合競價，證交所提醒，新種委託，如市價、IOC、FOK委託，皆不適用於開、收盤時段，該時段僅得比照現行以「限價ROD」委託。

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▲ 逐筆交易6種委託方式。（圖／證交所）

由於開盤後逐筆交易時段，投資人之委託價格可選擇以「市價」下單，且「市價」委託之撮合順位優先於「限價」委託，故開盤前以漲停買進、跌停賣出之「限價」委託，若未能於開盤當盤成交，開盤後逐筆交易時段，若另有投資人以「市價」委託，則「市價」委託之撮合順位將優先於開盤前以漲停買進、跌停賣出之「限價」委託。

另外，至收盤集合競價時段亦僅接受「限價」ROD委託，投資人於逐筆交易時段下單之「市價」ROD委託，收盤時段開始前若未能成交，於收盤集合競價時段，一律自動刪除，投資人如仍有成交需求，需以「限價」ROD委託重新下單。