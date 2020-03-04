好市多衛生紙被搶光！公告補貨要等「2萬年」...網笑：店員崩潰了

▲美國Costco衛生紙缺貨，公告竟寫要等到25020年。（圖／翻攝自Facebook／Nancy Liang）



實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國擴散，各地超市紛紛出現搶購潮，許多民生物資通通都被搜括。近日有網友分享了一張美國好市多（Costco）貼出的公告，上面竟寫著「衛生紙將在25020年3月1日才會補貨」，讓不少網友笑翻直呼，「店員是真的崩潰了！」

一名網友2日上午在臉書上PO出了疫情爆發後好市多裡的「慘況」，並附上一張賣場裡貼出的公告照片，上面印著「目前衛生紙都已售完，最快將在25020年3月1日才會補貨，造成不便請見諒。」公告上還特別將這「寫錯的日期」用紅筆圈起來，這讓原PO也忍不住笑說，「受到驚嚇的Costco公告下次衛生紙補貨要等二萬多年以後」。

照片曝光後隨即被網友轉傳分享，大家紛紛回應，「太好笑了」、「店員，您累了嗎？」、「寫公告時被嚇到手發抖了是嗎....」、「店員正式被逼瘋」、「累到筆誤」、「店員是真的崩潰了！」

不過原po也指出，近期有許多華人在好市多瘋搶民生物資，從她PO出的照片，只見民眾的購物車上堆滿衛生紙，還有人民眾直接爬到架上瘋搶民生物資，讓原po直言，「這種行為太可恥了！」

對於這波搶購潮，Oppenheimer分析師Rupesh Parikh也指出，有望為好市多帶來實質性收益，「不過，上周末民眾大量的囤貨也可能導致好市多未來的銷售需求放緩。」Parikh補充，「好市多很少出現現在這種缺貨情況，即便是瓶裝水或紙巾等等需求較旺盛的物品，好市多員工也會不斷地補充上架，滿足消費者的需求。」