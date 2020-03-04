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防疫口罩為何還能從台灣出口？經濟部回應了「國內供應優先！」

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▲經濟部表示，國內口罩的日均產量，預計三月能達到1000萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部表示，國內口罩的日均產量，預計三月能達到1000萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，口罩成為重要防疫物資，外界質疑為什麼在政府禁止口罩出口後，還有口罩可以從台灣出口？經濟部今(4)日回應表示，目前政府徵用者為醫療用口罩，而來申請專案出口的，屬於非醫療用口罩，強調醫療用口罩優先供應國內的原則不變。

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，口罩成為防疫重點物資，中央流行疫情指揮中心宣布，自5日起實名制口罩每人可多購買一片，成人口罩購買量增加為7天3片，兒童購買口罩購買量增加為7天5片。

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官員指出，口罩出口管制的時候，海關看的是出口貨號，所以會有一些貨號相同，但不是國內防疫需要的非醫用口罩也會被限制，這些口罩就要透過專案申請，並且向指揮中心報備後才能出口。而出口的口罩屬於以下情況：

一、非醫療用口罩、不屬於政府徵用來防疫的，才能申請出口：例如日本的防花粉口罩，或工業用N95口罩，不是國內防疫需要的，也不在政府徵用的醫療防疫用口罩範圍內。

二、廠商在政府1/24明令限制出口前，就已生產完包裝好（已印上國外進口商logo）要裝運出口、有證明文件的，才能申請專案核准後輸出。

經濟部強調，獲准專案出口的口罩有「三不」：不是國內防疫用、不在政府徵用範圍、也不會影響國內防疫用口罩供應。醫療用口罩優先供應國內的原則，從公布那天開始，都沒有改變，經濟部也會繼續全力拚口罩產量。

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