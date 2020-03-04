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影／防疫宅成話題　建商總座告訴你有哪些重點

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 記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，全球股市暴跌，但危機可能是轉機，不少想買房的民眾也在觀察，是否可能複製SARS模式危機入市買好房？另外，想買防疫宅需要注意哪些？在《雲端最有錢》節目中，愛山林建設總經理張境在提到目前絕對是換屋買房的好時機，也分享了防疫宅的關鍵重點。

張境在表示，從去年的中美貿易戰到這次疫情，許多台商回流，同時也帶回很多的資金，所以台灣資金水位不斷提高，另外，台灣工資也逐年上升，因此會帶動整體房市上漲，因此長期看起來，台灣房市樂觀。

此外，張境在提到，現在低利率時代來臨，租金也不斷上漲，租房已不如買房，因此在這段疫情時間內，許多人出門看中小坪數的房子，買氣不但沒受影響，熱度反而還增加。

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此外，由於這次的疫情，讓買房民眾更加重視房屋內空氣流通，張境在表示，要避免社區感染，防疫宅這些設計正夯，包括改變過往施工方向，獨立的管道間；開窗面積加大；使用全熱交換器，把室內部分空氣排出。與戶外部分新鮮空氣引入透過強制通風使得達成換氣的裝置；加裝防霾透氣紗網。

但畢竟不是人人都有辦法買房的，萬寶週刊總編輯莊正賢就建議，買不到房子，可以買一些低基期且優質的營建股，例如南港（2101）、國產（2504）、國揚（2505）、和桐（1714），讓小資族也有基會跟著房價抬升一起賺錢。

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