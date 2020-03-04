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台股強勢抗跌！收盤上漲64點　收在11,392點

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▲▼美聯準會緊急降息2碼，投資人信心不足產生疑慮，美股應聲重挫八百多點。3/4台股不畏美股跌勢，逆勢上漲開出，隨後在平盤附近游走，表現相對抗跌。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股在連日劇烈波動之後，今（4）日表現相對平穩，面對美股大跌反應淡定，維持在平盤附近震盪，盤中一度翻黑又翻紅，力守11,300點關卡之上，終場收在11,392點，上漲64點或0.57%，成交量1374.95億元。

電子三雄中，台積電（2330）收在320.5元、上漲0.94%；鴻海（2317）收在81.7元、上漲0.86%；股王大立光（3008）則以4530元作收、下跌1.09%。

請繼續往下閱讀...

各類股漲跌互見，油電、汽車、航運、塑膠、食品，以及半導體、電腦設備、網通等類股走高；造紙、電器電纜、資服、電子零組件等類股收低。

法人表示，台股今天相對強勢，市場原認為美股大幅拉回會影響台股，但台股呈現小漲，顯然市場對於聯準會降息有不同解讀，一方認為無預警降息代表經濟前景不是很樂觀，但降息後美元走弱，資金也會流向新興市場，因此台股也對此有所反應。法人認為，降息對市場來說絕對不是個壞消息，且後續仍有調降利率空間，但不見得會趕在3月中旬再降一次。

法人指出，今日表現較好的題材大部分集中在防守性股票，如台塑化（6505）盤中一度上漲逾2%，還有如傳產龍頭股統一（1216）、南亞（1303）、和泰車（2207）等也都走高；另一方面，具有高現金股息殖利率優勢的電信股、高鐵（2633）等也表現強勢，在市場氣氛保守的情況下，這種防守型股票相對較有吸引力。

在近期投資操作上，法人認為，這位置再大跌的空間偏低，以中長線來看，建議投資人可以尋找一些好的股票逢低買進。主要可以看在兩大面向，一是基本面比較沒有疑慮、具有高現金股息殖利率的個股，因接下來上市公司陸續公布配息，這可以作為近期選股方向；另外就是較不受疫情影響的題材，在疫情結束後，產業需求也不會降低，如5G相關基礎建設，基地台、伺服器等，5G的布建在疫情結束之後，速度只會加速不會減少，長線來看仍有機會。

另一方面，對於新台幣強勢升值，是否代表台股在資金面上有所支撐，法人認為，雖然新台幣近日持續走強，但外資對台股卻是不斷賣超、兩者相互矛盾，這也表示外資態度保守，因此會以套匯角度去看待新台幣走強。

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