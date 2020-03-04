北海道確診數居日本之「冠」　實際感染人數或10倍起跳

▲北海道是日本相當受歡迎的旅遊勝地，每年吸引數百萬來自世界各地的遊客。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本厚生勞動省周一(2日)召開的會議上有專家表示，截至2月25日，北海道新冠肺炎感染者數量可能是目前確診的10倍以上，預計高達940人。

「日本放送協會」(NHK)2日報導，日本討論新型冠狀病毒對策等問題的專家組當天舉行會議時，北海道大學醫學研究院理論疫學教授西浦博指出，據他推測，截至2月25日，北海道全境感染者可能多達940人。這項數據是根據在日本被發現感染的國內、國外旅客的人數，以及北海道機場人數等資料類比得出的結果。

根據NHK資料，截至3月3日上午10點30分，北海道累計確診感染新冠肺炎人數77人，日本國內累計感染人數為260人（不包含「鑽石公主號」郵輪的乘客和乘務人員706人以及乘坐日本政府包機回到日本國內的14人)，都遠遠低於上述專家估測的數值。專家組據此推測：目前仍存在著很多未被發現的輕症患者。西浦博表示，他猜測其中許多輕症患者是年輕人。

「彭博社」周二(3日)報導，北海道是日本相當受歡迎的旅遊勝地，每年吸引數百萬來自世界各地的遊客。日本厚生勞動省官網發布的專家會議內容中也指出，北海道有很多來自中國大陸的遊客。

對於目前被確診的感染者在北海道廣泛分佈的情況，專家組分析指出：「活躍的年輕人群會在風險高的場所無意中感染，大多數症狀較輕，他們當中部分人流動到其他區域，感染也就逐漸擴大到北海道的多個地區。」

人口總量並不居前的北海道地區，感染人數卻位列日本首位。目前北海道的確診人數超過日本國內累計確診人數的四分之一，且出現3件死亡案例，數量為全日本之冠。當地已宣布進入緊急狀態。