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南韓2300人苦等病床　20萬新天地信徒完成檢驗「恐再激增」

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▲新冠病毒,新冠肺炎,南韓。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情衝擊南韓。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓截至今（4）日上午全國累計5328例感染新冠肺炎（COVID-19），其中33人死亡，然而來到疫情嚴重的大邱（Daegu），還有2300人在等待病床。衛生官員估計，隨著對20多萬新天地教會的信徒完成病毒檢驗，未來可能還會出現激增的新病例。

《路透社》報導，根據韓國疾病管理本部（KCDC）數據，南韓確診病例數來到5328人，多數病例都發生在第四大城市大邱，且與新天地教會有關。不過，南韓保健福祉部副部長金剛立（Kim Gang-lip）表示，大邱還有2300人正等待病床；此番言論可見醫療體系的龐大負擔。

金剛立補充，一家容納100個床位的軍用醫院，預計5日可提供200個額外的床位。其他衛生官員則預期，隨著對超過20萬名新天地教會的信徒完成檢驗，未來還會有大量的新增病例。

南韓總理丁世均（Chung Sye-kyun）在內閣會議表示，必須在緊急狀態下採取特別措施。他指的是提供額外的醫療資源，以及提出編列總額11.7兆韓元的抗疫特別預算，「為了盡快克服疫情，把對經濟的影響減到最低，有必要投入所有可用的資源。」

據了解，南韓每天有多達1萬人接受病毒檢驗，自上月29日出現病例數高峰以來，每天的確診人數略有下降，不過由於這些檢驗結果可能還需要經過一段時間來處理，病例數未來可能再度激增。

南韓總統文在寅的辦公室今日還說明，新冠肺炎在國內的擴散令人擔憂，總統已取消3月前往阿聯、埃及與土耳其的行程。《韓聯社》統計，至少有94個國家與地區對來自南韓的旅客採取入境相關的限制措施。

►不斷更新／安倍擬考慮宣布緊急狀態　波蘭失守爆「首宗確診」！
►南韓昨增516例「累計5328例32死」　擬追加3千萬預算應對疫情

 
 
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