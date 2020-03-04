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戴金錶磕頭被罵爆…新天地教主李萬熙竟是國家認證「韓戰功臣」！

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▲▼ 新天地教主李萬熙。（圖／路透）

▲ 新天地教主李萬熙2日下跪道歉。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓新天地教主李萬熙2日首度為大邱教會爆發大規模新冠肺炎（COVID-19）疫情出面道歉，二度下跪磕頭，左手上戴著疑為前總統朴槿惠紀念品的手錶也意外引起爭議。在種種責備聲浪之中，李萬熙被傳過去在韓戰時對國家有功，南韓國家報勳處4日也證實此事。

近幾天南韓各大網路論壇流傳一張李萬熙「國家有功者獎狀」的照片，印有朴槿惠及前報勳處長朴勝椿的名字，被部分人士指為作假，也引起網友好奇問道，「李萬熙須對新冠肺炎疫情擴散負起責任，但又是國家有功者，死後會不會葬在國立墓地啊？」青瓦台請願網站也有民眾湧入，要求剝奪李萬熙國家有功者的身分，截至目前約有4萬人連署。

南韓負責愛國者及退役軍人相關政策的國家報勳處此前表示，為保護個資，不能任意透露國家有功者名單，但4日與李萬熙通電話，經他點頭同意，才公開李萬熙參戰的紀錄與功臣的身分。國家報勳處證實，李萬熙的確是韓戰功臣，1952年5月至1953年4月期間參戰，因此於2015年1月12日被登錄為參戰有功者。

針對民眾疑慮，國家報勳處責說明，取得韓戰武功勳章者有資格安葬顯忠院（南韓國軍墓地），但李萬熙沒有獲頒武功勳章的紀錄，僅有安葬護國園的資格，且就算有資格，也得經過審查，確認無犯罪事實才會通過。

李萬熙2日舉行記者會，跪地道歉時手上戴著一只金色手錶，錶面有朴槿惠的簽名及象徵總統身份的鳳凰、南韓國花無窮花（木槿花）。朴槿惠在任期間，青瓦台製作這款紀念錶，僅贈送總統嘉賓及部分參訪青瓦台的遊客，使得李萬熙手上這支錶的真偽引起討論。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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