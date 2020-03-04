遵照WHO指示！尼泊爾停發台灣旅客落地簽證　我駐印代表處爭取中

▲尼泊爾暫停對疫區國家發放入境落地簽證。（圖／翻攝自尼泊爾移民局）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國紛紛採取疫區旅客出入境管制措施，避免病毒傳入，尼泊爾移民局也在2日發出公告，中華人民共和國，與其特別行政區，包含台灣在內，全都列入管制範圍，自3月10日起(含)至3月31日暫停核發。對此我國駐印度代表處表示，正積極和尼泊爾政府協商爭取中。

▲我國駐印代表處正積極爭取中。（圖／翻攝自駐印度代表處）



尼泊爾移民局2日在網站公告指出，自3月10日起(含)至3月31日止，暫停核發中（含港澳行政特區）、日本、南韓、義大利、伊朗及台灣等國外籍人士落地簽證，並表示，這些國家的名單是參考世界衛生組織（WHO）的建議執行。我國駐印度代表處表示，正積極和尼泊爾政府協商爭取，恢復我國旅客落地簽證待遇。

尼泊爾移民局表示，以上國家的旅客仍可透過尼泊爾駐外單位申請簽證，不過需要另外檢附健康證明。

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