立委盼科技部協助防疫　部長陳良基：已協調專家協助技術突破

▲科技部長陳良基（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

科技部長陳良基今（4）日在立法院教育委員會備詢，立委紛紛關注科技部缺席這次的新冠肺炎防疫計畫，雖然沒有編列預算，但還是期望可以提供「科技防疫」協助，對此陳良基坦言預算不夠，不過目前都有專家群提供防疫技術突破。

國民黨立委林奕華質詢指出，科技部現在針對肺炎快篩和疫苗研發的特別預算僅9000萬元，期望由科技部發起組成國家隊，編列10億元來進行相關研發，並透過「科技防疫」的機器人來替代人力送藥的工作，減輕醫護人員的負擔。

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陳良基表示，預算的確不夠，但科技部在年後就召開會議協調專家協助指揮中心，而且科研團隊都有參與指揮中心運作，包含監控技術、篩選快篩技術、治療、疫苗等防疫工作，協助防疫技術突破。

民眾黨立委高虹安提出，希望科技部運用機器人跟物聯網協助醫療單位做科技防疫，減少醫護人員因接觸病患而增加感染風險，並提出高雄醫學大學已啟動負壓病床的非接觸監控，直接對病患做遠距身體數據量測，希望科技部提供這類協助。

陳良基表示，透過服務型機器人協助科技防疫，目前科技研發團隊已經有在做，但提供服務就超過科技部範疇，因為科技部是解決關鍵技術，產業協助還是需要各部會共同來做，沒辦法要求專家做出產品，但科技部都有提供相關部會的技術開發。

民進黨立委賴品妤質詢提出，新冠肺炎疫情衝擊產業，其中三大科學園區佔全台產值15%，從業人員約有28萬人，對於整個群聚族群應該加強防疫，尤其整個科學園區的風險不輸人潮眾多的商業區，應該加強防疫措施。

陳良基表示，台灣高科技產業經歷過SARS疫情，都已經有充足的防疫經驗，因此三大園區目前防疫措施完整，而且依循指揮中心及勞動部職業安全指引進行，三大科學園區都已成立應變小組，每天向指揮中心回報狀況，因此相關防疫措施也會配合指揮中心動態調整。