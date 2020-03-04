陸物流業超額復產　快遞員一上午送300單...比雙11還多

▲大陸物流業逐漸復工復產。（圖／CFP示意圖）

記者曾俊豪／綜合報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸「百業待興」，在上月陸續復工後，目前快遞行業纜收與投遞量也逐步上升。深圳當地一名中國郵政的快遞員指出，「平時每天快遞量約在200票，但最近快遞量增加很快，一個上午就送了差不多300票，『簡直比雙11的時候還多』。」

《證券日報》報導，國家郵政局最新數據顯示，截至2月28日，全大陸郵政行業復工人員達246萬人，復工率達90.2%，快件日攬收量和投遞量分別達到1.62億件和1.6億件，復產率分別達到81%和80%，超額完成「2月底產能恢復六成」的復工復產目標。

對此，中國物流學會特約研究員楊達卿指出，快遞運力迅速恢復主要得益於幾個方面：首先是疫情正得到有效控制。再來，各部門及行業組織通力合作，多舉措紓解企業資金壓力，推進復工復產。

此外，包括阿里巴巴等開放性平台的積極舉措，天貓和菜鳥等推出10億元專項抗疫基金，減免相關技術服務費用，紓解快遞企業的成本壓力。他認為，按照目前進展，預計3月中旬或能實現完全復工，但還要看疫情防控的進展。

《證券日報》記者也前往深圳市福田區的多家快遞終端網點及小區快遞臨時安置點，發現一些小區在疫情期間設置了「無接觸式」快遞外賣接收點，接收點距離住戶較遠的則安排專門的物業人員用推車統一運送。

報導提到，這些網點工作人員基本都已經實現復工。一位申通快遞員指出，他們網點位於附近的小區內，目前網點二十多名快遞員中僅有一人因為位於疫情嚴重地區還沒有來復工，復工率在九成以上。

另一名中國郵政的快遞員則表示，「平時每天快遞量約在200票，但最近快遞量增加很快，一個上午就送了差不多300票，『簡直比雙11的時候還多』。」

國家郵政局發布的2020年1月份中國快遞發展指數報告顯示，受疫情因素影響，預計2月份快遞業務量約為30億件，同比增長10%。由於網路消費替代效應持續加強，資本市場對快遞業增長的預期會小幅提升。