　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸物流業超額復產　快遞員一上午送300單...比雙11還多

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲宅配，宅配員，送貨，送貨員，快遞，快遞員，網購，掛號，運費。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲大陸物流業逐漸復工復產。（圖／CFP示意圖）

記者曾俊豪／綜合報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸「百業待興」，在上月陸續復工後，目前快遞行業纜收與投遞量也逐步上升。深圳當地一名中國郵政的快遞員指出，「平時每天快遞量約在200票，但最近快遞量增加很快，一個上午就送了差不多300票，『簡直比雙11的時候還多』。」

《證券日報》報導，國家郵政局最新數據顯示，截至2月28日，全大陸郵政行業復工人員達246萬人，復工率達90.2%，快件日攬收量和投遞量分別達到1.62億件和1.6億件，復產率分別達到81%和80%，超額完成「2月底產能恢復六成」的復工復產目標。

對此，中國物流學會特約研究員楊達卿指出，快遞運力迅速恢復主要得益於幾個方面：首先是疫情正得到有效控制。再來，各部門及行業組織通力合作，多舉措紓解企業資金壓力，推進復工復產。

此外，包括阿里巴巴等開放性平台的積極舉措，天貓和菜鳥等推出10億元專項抗疫基金，減免相關技術服務費用，紓解快遞企業的成本壓力。他認為，按照目前進展，預計3月中旬或能實現完全復工，但還要看疫情防控的進展。

《證券日報》記者也前往深圳市福田區的多家快遞終端網點及小區快遞臨時安置點，發現一些小區在疫情期間設置了「無接觸式」快遞外賣接收點，接收點距離住戶較遠的則安排專門的物業人員用推車統一運送。

報導提到，這些網點工作人員基本都已經實現復工。一位申通快遞員指出，他們網點位於附近的小區內，目前網點二十多名快遞員中僅有一人因為位於疫情嚴重地區還沒有來復工，復工率在九成以上。

另一名中國郵政的快遞員則表示，「平時每天快遞量約在200票，但最近快遞量增加很快，一個上午就送了差不多300票，『簡直比雙11的時候還多』。」

國家郵政局發布的2020年1月份中國快遞發展指數報告顯示，受疫情因素影響，預計2月份快遞業務量約為30億件，同比增長10%。由於網路消費替代效應持續加強，資本市場對快遞業增長的預期會小幅提升。

 
ET快訊
中龍鋼鐵工人修鍋爐遭吊掛鐵件砸中！「腹部大面積撕裂傷」慘死
「我就是針對黃安啦」林俊憲爆：他住中國賺幾千萬…靠太太健保只
Bossini創辦人34歲孫女韓國整形慶生亡　抽脂隆胸喪命丈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國工信部：仍有過半數中小企業尚未復工　

陸官方新警告：注意「屎尿氣溶膠」傳播新冠病毒！

「一個人的考場」　累慘3名解放軍官「罰站遠程陪考」

快訊／Bossini創辦人34歲孫女韓國整形慶生亡　抽脂隆胸喪命丈夫提告

摸到大白鯊！22歲女溜進醫院偷手機...失主是確診病例

陸物流業超額復產　快遞員一上午送300單...比雙11還多

擬推外國人永久居留...陸全網爆「民族自救」抗議！官媒遭瘋狂洗版

醫患壓力爆表！　武漢設「陽光醫院」開導...人均安撫30分鐘

防疫期在地下室偷打麻將　大媽被逮：病例零新增沒事的

香港包機「橫濱模式」飛武漢！不只自己派機「還有40醫護、官員隨行」

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

家人是撒旦魔鬼、信徒包尿布做禮拜　他解密韓國「新天地邪教」驚人內幕

獨居婦「安徽返台」未居家檢疫 搭公車出門買糧...司機乘客嚇傻

小資族來看！銅板價搞定3人份料理　只要5食材輕鬆煮出「超香炒泡飯」

超軟爛狗生！霸佔牆角側躺曬太陽　飼主掃落葉...認命抬起「腿庫」XD

小孩剛出生！狗媽媽討摸忘餵奶XD　爸急抱回去&塞好寶寶「教牠當媽」

中國工信部：仍有過半數中小企業尚未復工　

陸官方新警告：注意「屎尿氣溶膠」傳播新冠病毒！

「一個人的考場」　累慘3名解放軍官「罰站遠程陪考」

快訊／Bossini創辦人34歲孫女韓國整形慶生亡　抽脂隆胸喪命丈夫提告

摸到大白鯊！22歲女溜進醫院偷手機...失主是確診病例

陸物流業超額復產　快遞員一上午送300單...比雙11還多

擬推外國人永久居留...陸全網爆「民族自救」抗議！官媒遭瘋狂洗版

醫患壓力爆表！　武漢設「陽光醫院」開導...人均安撫30分鐘

防疫期在地下室偷打麻將　大媽被逮：病例零新增沒事的

香港包機「橫濱模式」飛武漢！不只自己派機「還有40醫護、官員隨行」

中國工信部：仍有過半數中小企業尚未復工　

雙子星弊案被告落跑　太極雙星負責人何岳儒遭通緝！250萬保釋金沒收

冒出粉紅大泡泡！彰化市將種3千棵洋紅風鈴木打造花都

不斷更新／印度媒體：國內15名義大利遊客「篩檢結果呈陽性」　

張捷下跪求婚惹哭夏如芝：我會好好愛妳！歐陽妮妮拉男友張書豪演戲助攻

中警跟風「對嘴挑戰」！30警力擺臀狂扭　警犬參一咖甩耳猛搖…47萬網嗨炸

台股強勢抗跌！收盤上漲64點　收在11,392點

國家隊新機具正式上工　華新醫材早晚2班日增30萬片口罩

LIVE／「院內感染」源頭成謎　指揮中心14:00最新說明

《隱形人》結局燒腦「藏驚悚反轉」　伊莉莎白摩斯解密：受害者還有1人

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

大陸熱門新聞

香港60歲女富豪確診「波及多位超大牌明星」

Bossini創辦人34歲孫女韓國隆胸死亡

湖北台人擬告蔡英文　陸委會回應

婦怕沾病毒　微波3000元鈔票全烤焦

武漢華南海鮮市場　一家四口留守

新冠肺炎患者肺臟「變紫色硬如石頭」

武漢封城41天後　華南海鮮市場大消毒

分租公寓無人住連兩晚亮燈　女房東帶夫趕到開門嚇一跳

防疫太草率GG了！　1員工感染「全廠177人崩潰二次隔離」

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

飄出陣陣腐臭味！華南海鮮市場3天大消毒

患者痛苦「別救了」　聽到護理師一句玩笑話乖乖吃藥

陸軍方拋重磅！陳薇：疫苗研製已取得重要成果

更多熱門

相關新聞

防疫太草率GG了！　1員工感染「全廠177人崩潰二次隔離」

防疫太草率GG了！　1員工感染「全廠177人崩潰二次隔離」

大陸各省開始陸續復工，大量人員移動返回，成為感染隱憂。合肥一企業復工又停產，原因是發現一名車間廠員工感染病毒，疑似公司防疫有疏失，沒有即時發工有異狀，最後導致全廠177人再次隔離！

鍾南山任防疫復工總顧問 富士康深圳廠400萬個口罩交貨

鍾南山任防疫復工總顧問 富士康深圳廠400萬個口罩交貨

遙感衛星高空直擊復工！　上海、長三角「到處都是火紅點」

遙感衛星高空直擊復工！　上海、長三角「到處都是火紅點」

復工防疫／廈門台商復工轉型 台灣教師開直播雲端授課

復工防疫／廈門台商復工轉型 台灣教師開直播雲端授課

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

關鍵字：

雙11快遞物流復工復產

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲

才認10年前交往謝和弦！成語蕎淚訴撿到渣男友「用過的保險套」

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

姐夫睡走女友！綠帽男「隱忍3年復仇計畫」網讚爆

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

《炮仔聲》璟宣離婚早當媽！

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

日本議員質詢：請容我稱武漢肺炎

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

日本淪新冠病毒溫床　安倍晉三會議上「狂咳赤手摀口」

丘美珍／如果你家有個孩子像唐鳳

9歲女孩肚裡長10cm肉球！割開驚見「塞滿心臟、牙齒」

雪鐵龍Ami 19.9萬都會純電小車

Luna：曾有誤會，4年沒聯絡　雪莉主動和好⋯3周後輕生

更多

最夯影音

更多
扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻
超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

超威口罩國家隊工程師無償支援　 換算薪破500萬！他喊：鼎力相助

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

解密！戴口罩如何使用臉部辨識　他「把臉印在上面」竟成功解鎖

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

10餘艘「越界陸船」強闖金門海域 海巡隊對空擊發霰彈槍霸氣驅離

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面