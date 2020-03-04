房貸龍頭土銀看不動產　今年仍會Ｕ型反轉

▲土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

銀行房貸龍頭土銀董事長黃伯川今（4）日看房地產，認為台灣的房地產是成熟性市場，等疫情過後房地產會回歸基本面，將呈現Ｕ型反轉。

土銀舉行新春記者會，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，外界相當擔心，台灣會重蹈SARS期間的覆轍。黃伯川直接了當說「不會」。

請繼續往下閱讀...

黃伯川說，會不會回到SARS的房地產情形，要看當時的房地產大跌得原因，當時的確實有造成系統性風險的狀況；主要是因為台灣在1980年代台灣的不動產暴漲，到了1990年代之後確實有緩跌，但尚未回歸到基本需求，等到SARS的時候房價大幅修正。

而當時的銀行所持的擔保品九成以上都是不動產，當房價大幅修正時，借款人拋棄抵押品，造成銀行的逾放比呈現兩位數，也就是10幾%的情況。另外，當時中國大陸正逢開放時期，台灣產業外移至大陸的情況，所以加速了不動產價格下跌。

但是就現在疫情與當時的時空環境不同，因為現在產業是移入，而且台灣的銀行平均逾放比只有0.1%到0.2%，兩大因素新冠肺炎疫情並不會造成SARS的因素。

而根據土銀目前房貸餘額是8863億元；今年目標要突破9000億元；土建融現在餘額也有3800億元到3900億元，今年也要拚19%的成長。

但是今年不動產是U型反轉還是V型反轉，黃伯川認為，台灣的不動產是成熟的市場，不太可能會V型反轉，但是因為台商資金回台等需求，因此等到疫情過後會U型反轉。